Абрикоси: лікування з задоволенням

Ці плоди — цінний подарунок природи. Вони наповнені такою кількістю корисних речовин, що здатні підтримувати найважливіші функції людського організму.

У жовтих плодах міститься каротин. Це потужний антиоксидант, захисник клітин від переродження на ракові, поліпшує гостроту зору, забезпечує здоров’я шкіри та слизових оболонок (зокрема, порушення цілісності слизових оболонок у роті та виразки гомілки).

Особливо потребує вітаміну А дитячий організм. Так ось задовольнити добову потребу людини в каротині можна, випивши 150 мл абрикосового соку.

Багато в абрикосах вітаміну С, його роль у зміцненні імунітету, забезпеченні стійкого психічного здоров’я всім відома. Випивши 3 чверті склянки абрикосового соку, ми також поповнимо добову потребу аскорбінової кислоти. А заодно зміцнимо опірність стресам. Треба зазначити, що мікроелемент марганець, якого багато в морелях, сприяє виробленню в організмі вітаміну С, отже імунний захист посилюється ще й таким чином.

Абрикоси надзвичайно корисні для людей, які страждають від серцево-судинних хвороб. По-перше, тому, що містять вітамін Е, який поліпшує кровообіг, бо зменшує згортуваність крові і запобігає утворенню тромбів, засміченню ними судин, а отже — атеросклерозу та пов’язаним з ним хворобам.

По-друге, плоди багаті солями калію (305 мг%), у сушених абрикосах цей показник ще зростає — до 1710 мг%. Калію в 11 разів більше, як солей натрію, а обидві ці сполуки беруть участь у водно-сольовому обміні. Тож успішно відбувається процес виведення зайвої рідини та кухонної солі, зникають набряки, в тому числі і внутрішні. Це полегшує стан хворих у разі серцево-судинної недостатності, аритмії, а також ниркових хвороб. Для лікування таким хворим приписують пити сік по 70—80 мл 6—7 разів на день у проміжках між їдою. Коли ж сезон свіжих плодів минає, використовують сушені: 100 г подрібнити, залити 1 л окропу, настояти в теплому місці впродовж 6 годин, рідину випити і з’їсти плоди впродовж доби.

Дієтологи рекомендують таким хворим раз на тиждень розвантажувальний раціон: протягом дня з’їдати 300 г розмоченої кураги або 600—800 г свіжих плодів за 4 прийоми і більше ніякої їжі не вживати.

Ще одна особливість плодів морелі: вони містять багато магнію, завдяки цьому значно й надовго можуть знижувати артеріальний тиск. Тож в «абрикосовий» сезон їсти їх якомога більше корисно всім з огляду на те, що величезна кількість людей має проблеми підвищеного артеріального тиску, навіть не здогадуючись про це.

Також слід зауважити, що магній разом з фосфором, якого теж предостатньо в абрикосах, сприяє активній роботі мозку.

Як важливо мати здорову кров, як кажуть, і малому, і старому, не треба нікому доводити. Щоб поліпшити її якість, лікарі призначають препарати заліза. Але абрикоси в даному разі справляться набагато ефективніше, бо, крім заліза, вони постачать комплекс кровотворних чинників: фолієву кислоту та інші вітаміни групи В, мідь, кобальт. Тож недарма кажуть, що 100 г абрикосів на процес кровотворення діють так само, як 250 г свіжої печінки.

Травний тракт абрикоси теж оздоровлюють: нормалізують кислотність шлункового соку, зменшують запалення слизових оболонок. Тому відвар плодів потрібно пити в разі запалення, сік корисний хворим на коліт, особливо, якщо хвороба супроводжується дисбактеріозом та метеоризмом.

А якщо спостерігається атонія кишечнику, запори, рекомендують вживати абрикоси в будь-якому вигляді — свіжі та сушені, компот, сік із м’якоттю, бо вони справляють м’яку послаблювальну дію.

vz.kiev.ua