Антибіотики можуть стати причиною розриву сухожиль

Популярні й ефективні антибіотики одержують “чорну мітку”. На їх упаковках товстим шрифтом і в чорній рамочці буде написано, що вони можуть викликати запалення сухожиль і навіть їх розрив.

До такого рішення прийшли американські чиновники Управління з харчових продуктів і ліків. Але ця інформація буде корисна і нам. Тим більше що у нас її навряд чи зроблять такою явною, як в США. Під “обстріл” потрапили практично всі антибіотики групи фторхінолонів. Ось найвідоміші з них: ципробай, ципринол, ципролет, ноліцин, авелокс і так далі. Їх використовують при найрізноманітніших бактерійних інфекціях - від бронхіту, сепсису і перитоніту.

Виявляється, ці препарати істотно підвищують ризик запалення сухожиль (тендинітів) і навіть бувають причиною їх розриву. Ситуація ця - серйозна. Адже якщо сухожилля запалене, то будь-який рух, в якому воно бере участь, викликає сильний біль. А при розриві рух взагалі неможливий, адже саме сухожилля сполучає м`язи з кістками і суглобами, передаючи їм силу скорочення від мускулатури.

Запалення із-за антибіотиків можуть вражати будь-які сухожилля - на руках і ногах. У тому числі й велике ахіллове сухожилля, що одержало свою назву на честь Ахіллеса, - воно сполучає м`язи гомілки з п`ятою. І при його розриві стопа починає висіти і не може розгинатися.

В першу чергу розрив сухожиль загрожує наступним групам людей:

- тим, хто старше 60 років;

- тим, хто вимушений із-за якоїсь хвороби приймати стероїдні препарати: преднізолон, триамцинолон, дексаметазон та інші глюкокортикостероїди (людей, вимушених “сидіти” на таких ліках, багато, і вони добре знають, що це за засоби);

- пацієнтам після пересадки нирок, серця і легенів.

Пошкодженню сухожиль сприяють ще декілька станів:

- фізична активність і заняття спортом і фітнесом;

- ниркова недостатність;

- проблеми з сухожиллями в минулому (наприклад, пов`язані з ревматоїдним артритом).

При появі перших ознак тендиніту - болю, а також почервоніння або набряку у області зв`язок потрібно відразу припинити прийом ліків, у жодному випадку не навантажувати фізично уражену руку або ногу і відразу ж звернутися до лікаря, щоб він призначив інший антибіотик.

newsland.ru