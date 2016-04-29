Передача вірусу поліомієліту в Україні, імовірно, припинилася - МОЗ

Як повідомили в прес-службі МОЗ України, про це свідчать висновки місії з оцінки реагування на спалах поліомієліту, що працювала в Україні.

«Наша група експертів таким чином працювала в Україні протягом шести місяців. А згідно з встановленими Асамблеєю Всесвітньої організації охорони здоров`я правилами, спалах має бути подолано впродовж шести місяців після його виявлення. Напрацьовані нашою місією висновки такі: передача вірусу поліомієліту в Україні, ймовірніше за все, припинилася. При цьому команда експертів з оцінки занепокоєна прогалинами у програмах імунізації та епіднагляду, що ставлять Україну у зону високого ризику появи нового спалаху. Україна зобов`язана забезпечити повноцінну програму рутинної імунізації», - зазначив координатор оцінки з реагування на спалах поліомієліту в Україні Патрікк О'Коннор.

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Заступник міністра охорони здоров`я Ігор Перегінець зауважив, що разом з партнерами ВООЗ та ЮНІСЕФ міністерство провело велику роботу, аби зупинити спалах небезпечної хвороби.

«В Україні пройшла трьохраундова додаткова імунізація, в ході якої в першому турі вдалося охопити вакцинацією 65 % дітей, в другому – 75 %, в третьому – майже 82 %. Отже, популяційний імунітет в країні значно зміцнено, а це дозволяє вважати, що циркуляція вірусу, з великою ймовірністю, припинена, тобто діти знаходяться під значно кращим захистом, ніж це було ще півроку тому. Епіднагляд в країні значно покращився, хоча дійсно вимагає значного посилення окремих його функцій», - додав він.

Щодо забезпечення повного циклу рутинної імунізації заступник міністра повідомив, що на сьогодні в Україні вже зареєстровано дві нових бівалентних поліовакцини, і найближчих два тижні вони можуть бути поставлені в Україну Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в кількості відповідно до потреби.

Моніторингова місія за підсумком роботи надала перелік рекомендацій задля збереження Україною статусу країни, вільної від поліомієліту. Зокрема, в напрямку посилення імунітету населення – продовжувати відновлення високого, рівномірного рівня імунізації вакциною проти поліо – як ІПВ, так і ОПВ через нормалізацію програми рутинної імунізації. У напрямку комунікаційної підтримки: провести опитування серед медичних працівників, батьків та науковців, щоб отримати уявлення про рівень знань, ставлення, поведінку, особливо щодо відмов від вакцинації; продовжувати покращення міжособистісної комунікації та інших навичок медичних працівників та батьків з питань імунізації; забезпечити повне впровадження плану комунікацій щодо імунізації, включаючи проактивний діалог з батьками, медичними працівниками та медіа через різноманітні канали, що виявилися ефективними; збереження та зміцнення механізмів координації комунікації та структур, утворених у відповідь на спалах поліомієліту.

В МОЗ уточнили, що місія з оцінки реагування на спалах поліомієліту працювала в Україні з 19 по 28 квітня. За цей період група експертів здійснила оцінювальні візити до п’яти областей, які було обрано, виходячи з локалізації випадків циркуляції вакциноспоріднених поліовірусів, щільності населення, показників імунізації. Місія оцінювала рівень підтримки, необхідної для досягнення чи збереження рівня чутливості системи епіднагляду та імунітету населення на рівні, достатньому, аби зберегти статус країни, вільної від поліомієліту. О’Коннор повідомив, що згідно з міжнародними вимогами щодо реагування на спалах, один раз на 3 місяці країну має відвідувати група зовнішніх експертів, які моніторять ситуацію.