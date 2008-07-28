Інфекції у вагітних можуть підвищувати ризик епілепсії дитини

Міжнародна група дослідників виявила наявність зв`язку між деякими інфекційними захворюваннями, перенесеними жінками під час вагітності, і ризиком виникнення дитячої епілепсії у їх майбутніх дітей. Такий висновок був зроблений на підставі довготривалого спостереження й аналізу даних 90 619 дітей з Данії, що з`явилися на світ в результаті одноплідної вагітності в період з вересня 1997 по червень 2003 року.

Ще під час гестації дослідниками збиралися дані про перенесення жінками під час I, II і III триместрів вагітності різних інфекційних захворюваннях (цистит, пієлонефрит, діарея, кашель тривалістю більше тижня, вагінальний кандидоз, генітальний і лабіальний герпес, виникнення папілом і кондилом на статевих органах).

Спостереження за дітьми здійснювалося аж до грудня 2005 р. – за цей час діагноз епілепсії був встановлений у 646 дітей, включених в дослідження. Як продемонстрував статистичний аналіз отриманих результатів, ризик виникнення епілепсії підвищується у дітей, чиї матері перенесли під час вагітності цистит, пієлонефрит, вагінальный кандидоз і респіраторні інфекції, що супроводжувалися кашлем. Проте при цьому виявилось, що кашель протягом тижня і більше асоціювався з підвищенням ризику розвитку епілепсії тільки протягом 1-го року життя дитини, а вагінальный кандидоз виступає значущим чинником ризику тільки в підгрупі недоношених дітей.

Статистично достовірний взаємозв`язок між вказаними інфекціями у вагітних і ризиком епілепсії у потомства зберігався і після виключення можливого впливу таких чинників, як наявність дитячого церебрального паралічу, вроджених вад розвитку, низька оцінка за шкалою Апгар при народженні

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