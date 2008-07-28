Що робити при закачуванні

Якщо ви страждаєте від закачування, протягом двох годин перед поїздкою не їжте дуже поживні страви (м`ясне, жирне) — така їжа сприяє загостренню. Віддайте перевагу легкій їжі — каші або фруктовому салату. Крім того, перед поїздкою можна провести медикаментозну профілактику. Є ряд засобів, що допомагають пережити закачування. Найвідоміші — на основі такої речовини, як скополамін (препарат порадить аптекар). Для цього за 30—60 хв. до від`їзду потрібно прийняти 1—2 пігулки. Побічні дії — сухість в роті. Прибрати її можна чаєм, кавою. Скополамін протипоказаний при підвищеному внутрішньоочному тиску — цій категорії пацієнтів краще віддати перевагу заспокійливим (препарати на основі меліси, валеріани) — вони просто знімуть нервову напругу і допоможуть заснути. Таку ж дію надають валідол (основа — ментол, він також є у вигляді «пальчикових» інгаляторів) і корвалол, причому останній ще й перешкоджає нудотним спазмам. Можна застосовувати і гомеопатичні препарати від закачування, але швидкого ефекту не чекайте: щоб гомеопатія подіяла, її потрібно приймати за 5 днів до поїздки.

Під час поїздки:

1. Не рухайте головою

Кожен рух — невелике, але все-таки навантаження на вестибулярний апарат. А йому в цей час потрібен повний спокій. Допомогти створити нерухоме положення допоможуть валик, підголовник.

2. Закрийте очі

Зорова система безпосередньо пов`язана з вестибулярною і кожне навантаження на очі «відгукується» навантаженням на неї, а значить, посиленням закачування. З цієї ж причини не можна читати. Варіант — не закривати очі, а дивитися вдалечінь, так око напружується менше всього.

3. Займіть рот

При закачуванні, пов`язаному із зміною висоти (наприклад, при русі по гірських дорогах, при авіаперельоті), підвищується тиск в порожнині середнього вуха, яка зв`язана і з внутрішнім вухом, де знаходиться вестибулярний апарат (при підвищенні тиску він відчуває дискомфорт). Вирівняти його можна за допомогою смоктальних рухів. Тому при висотному закачуванні займіть рот цукеркою (дитині краще всього дати м`ятні льодяники), жувальною гумкою, часточкою лимона або просто пожуйте сірник.

4. Спробуйте заснути.

Заснувши, ви повністю приберете всі чинники, що подразнюють вестибулярний апарат. Закачатися у сні неможливо, а прокинувшись, нерви вже будуть спокійними.

segodnya.ua/health