ДСНС передали відремонтований медичний літак Ан-26

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія передачі літака Ан-26 для потреб санітарної авіації ДСНС відбулася сьогодні на авіаремонтному заводі в Києві..

Як заявив під час виступу голова ДСНС Микола Чечоткін, цього року уряд виділив 62 млн грн на потреби ДСНС, і це дало змогу профінансувати модернізацію літака Ан-26.

“Було проведено модернізацію літака, капітальний ремонт всіх вузлів та агрегатів, а також встановлено новітнє навігаційне обладнання, що дозволить здійснювати польоти за кордон. Окрім того, на борту літака встановлено сучасне медичне обладнання австрійського виробництва. Воно дозволяє підтримувати життєві функції пацієнта до прибуття в медичний заклад”, - сказав Чечоткін.

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Він додав, що відремонтований літак постійно дислокуватиметься в авіазагоні ДСНС у Ніжині Чернігівської області.

Водночас Чечоткін зазначив, що для того, аби повністю забезпечити потреби ДСНС в санітарній авіації, необхідно мінімум ще один вертоліт та один літак. На сьогодні в Держслужбі з надзвичайних ситуацій є 3 одиниці санітарної авіатехніки включно з переданим сьогодні літаком Ан-26: два вертольоти та літак.