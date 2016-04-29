ФРН додатково виділила Червоному Хресту 1,64 млн євро для українських переселенців

Як повідомили УНІАН у відділі преси і роботи з громадськістю Посольства ФРН у Києві, у рамках гуманітарної допомоги Німеччина додатково виділяє 1,64 млн євро на діяльність Німецького Червоного Хреста у Харківській області.

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"Федеральний уряд фінансуватиме також цього і наступного року проекти Німецького Червоного Хреста у Харківській області. Гуманітарні програми Німецького Червоного Хреста для внутрішніх переселенців отримають підтримку на загальну суму 1,64 мільйона євро. Німецький Червоний Хрест візьме участь у проектах, виділивши додатково власні кошти на суму 100 тисяч євро", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що у рамках проекту, на який минулого року німецький уряд виділив 1 млн євро, надаватиметься допомога внутрішнім переселенцям, які проживають у Харківській області та які найбільше постраждали внаслідок конфлікту на Донбасі.

Заходи орієнтовані насамперед на осіб літнього віку, інвалідів, одиноких батьків та багатодітні сім’ї, які, зокрема, отримають підтримку на придбання продуктів харчування та медикаментів. Німецький Червоний Хрест детально погоджує реалізацію своїх проектів з іншими донорами гуманітарної допомоги за координації ООН, а саме Управління координації з гуманітарних питань.