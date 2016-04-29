Заступник міністра охорони здоров'я Перегінець подав заяву про звільнення

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Події останніх днів дали мені чітке розуміння, що є межа можливостей - розумових, фізичних і емоційних. Подав заяву на звільнення з 10 травня. До того часу закінчу оформлення закупівель, щоб переконатись, що все на місцях", - повідомив Перегінець.

Читайте такожВиконуючий обов'язки голови МОЗ Шафранський є співвласником фармкомпанії

Крім того, він висловив сподівання, що до 10 травня буде ухвалено рішення щодо міністра охорони здоров'я, який зможе сформувати свою команду.

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня Верховна Рада призначила новий склад Кабміну Володимира Гройсмана. Посада міністра охорони здоров'я залишилася вакантною.

27 квітня Кабмін призначив заступника глави МОЗ України Віктора Шафранського в.о. міністра охорони здоров'я.