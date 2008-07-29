Медики: Ожирінням можна заразитися

На людину несвідомо впливає вага людей з її оточення, тому гладкі люди можуть стати причиною зайвих кілограмів своїх друзів, стверджують учені.

Група дослідників з різних країн, у тому числі й з університету англійського міста Воррік, назвала це явище "імітаційним ожирінням".

Результати дослідження вони презентували на конференції з економіки в Кембриджі в штаті Масачусетс (США). В аналіз досліджувано дані, отримані від 27 тисяч людей з різних європейських країн.

Однак директор британської Національної організації з вивчення ожиріння вважає, що причини ожиріння набагато складніші.

Учені висловили припущення, що оцінка зовнішності, на підставі якої вирішують, чи взяти людину на роботу, або чи можна вважати її привабливою, визначається тією нормою або тим вибором, що їх роблять люди з нашого оточення.

Отже, якщо вас оточують гладкі люди, то й вам дозволено гладшати.

Однак учені до кінця не з`ясували причини виникнення ожиріння, зазначає учасник проекту, професор університету в Ворріку Ендрю Освальд.

Він зазначив, що зараз люди споживають більше калорій, однак це нічого не каже нам про те, чому люди стали їсти більше.

За словами вченого, "багато досліджень ожиріння, які вказували на вплив сидячого способу життя, спадкових факторів або фаст-фуда, випустили з уваги найголовніше".

Учений також зауважив, що збільшення випадків ожиріння треба розглядати як соціологічний, а не фізіологічний феномен. Людина порівнює себе з іншими людьми. Окрім того, уявлення про норму змінилися та міняються далі.

Однак директор Національної організації з вивчення ожиріння Девід Хаслам вважає, що пояснювати це захворювання тільки соціологічним впливом – помилково.

"Якщо вас оточують люди з зайвою вагою, друзі або члени родини, це значить, що ви перебуваєте в такому середовищі, де, швидше за все, ви їсте багато того, чого їсти не треба", - сказав він.

BBCrussian.com