М`ясо клонованих тварин визнано безпечним

Фахівці з Європейського відомства з харчової безпеки прийшли до висновку, що м`ясо та молочні продукти клонованих тварин є придатними для вживання. Вердикт був винесений за спеціальним запитом Єврокомісії, поданим у лютому 2007 року. Зараз експерти EFSA відзначили, що відносно великої рогатої худоби і свиней немає підстав хвилюватися за здоров`я.

"Склад, а також поживна цінність м`яса й молока клонованих тварин і їхнього потомства не відрізняються від звичайних тварин", – заявив представник EFSA професор Вітторіо Сілано. Та варто відзначити, що нині відомство не має у своєму розпорядженні достатньої кількості даних про м`ясо й молоко клонованих тварин, оскільки їхнє виробництво досить дороге й ведеться виключно з науковою метою.

Про нешкідливість м`яса клонованих тварин заявило й Американське урядове агентство, що відповідає за сертифікацію харчових продуктів і ліків. Після п`ятирічної експертизи агентство встановило, що продукти, виготовлені з клонованих корів, свиней і кіз, – "настільки ж безпечні, як їжа, яку ми їмо щодня". Під час дослідження не вивчалися тільки вівці.

При цьому було заявлено, що на упаковках із м`ясом і молоком клонованих тварин навряд чи міститимуться спеціальні попередження про те, яким чином були отримані ці продукти. Заяви агентства можуть відкрити "клонованій" їжі шлях на прилавки американських супермаркетів. Проте для того, щоб вона дійсно з`явилася у продажу, уряд має заручитися громадською підтримкою.

Американські громадські організації, що представляють інтереси споживачів, виступили з критикою цих рекомендацій. Представник Споживчої федерації Америки Керол Форман назвала рішення урядового агентства "дуже поганим". "Ми закликаємо людей писати листи урядовому агентству і членам конгресу, щоб вони відступилися", – сказала вона.

Інша організація – Міжнародна асоціація молочних продуктів – закликала проявити обережність. "Клонування тварин – це відносно нова технологія, і нам важливо обговорити її вдумливо і ретельно", – сказано в її заяві.

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