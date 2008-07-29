Триває Всеукраїнський конкурс творчості для дітей з ДЦП

До 15 грудня приймаються роботи на участь у Всеукраїнському конкурсі творчості дітей хворих на ДЦП «Моя професія»

Триває другий Всеукраїнський конкурс творчості для дітей з діагнозом ДЦП, присвячений темі «Моя професія».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000», акція проводиться у рамках спільної програми Фонду «Україна 3000» і компанії «ТНК-ВР Коммерс» «Радість дитинства – вільні рухи».

В конкурсі можуть взяти участь діти, які мають діагноз ДЦП, віком від 6 до 18 років.

Учасники надсилають виключно індивідуальні роботи, присвячені темі «Моя професія» – малюнки, виконані фарбами, олівцями, фломастерами тощо, саморобки, поетичні твори, проза.

Роботи приймаються до 15 грудня 2008 року (дата визначається за штемпелем) за адресою:

а/с 159, м. Київ, 04070

Програма «Радість дитинства – вільні рухи».

Контактний телефон – (044) 332-78-55.

Контактна особа – Ольга КВАША.

Засідання Експертного Комітету і підведення підсумків конкурсу відбудеться в кінці січня 2009 року.

Всі учасники конкурсу будуть нагороджені пам’ятними дипломами та заохочувальними призами за участь у конкурсі, а переможці конкурсу отримають цінні призи.