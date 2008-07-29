Вчені визначили, від чого залежить ефективність ліків

Нещодавно вченими були отримані докази того, що дія деяких препаратів залежить від етнічної приналежності пацієнта. Це пов`язано з відмінністю в будові генів у цих людей. Більшість клінічних випробувань аналізували дію препаратів для лікування раку молочної залози серед європейців, американців і австралійців. Учені вважають, що результати даних досліджень не можна застосовувати до інших етнічних груп, оскільки ефективність препаратів може істотно відрізнятися.

Як приклад учені приводять препарат під назвою “Трастузумаб”, використовуваний зазвичай для лікування пацієнтів із раком молочної залози з Неr-2 позитивними рецепторами. Результати останніх досліджень показали, що люди з певним генотипом краще відповідають на лікування цим препаратом порівняно з іншими. З іншого боку, генотип відрізняється і всередині етнічної групи. Тому поки що не відомо, чи може етнічна приналежність передбачити реакцію пацієнта на лікування.

Рак молочної залози вважається захворюванням економічно розвинених країн, хоча останнім часом захворюваність росте в Азії й інших країнах, що розвиваються. У різних етнічних групах частота випадків різних видів раку дещо відрізняється, незалежно від місця мешкання пацієнтів. Виживаність після раку молочної залози також залежить від етнічної приналежності жінки. Але як саме і чому - вченим поки не зовсім зрозуміло.

www.from-ua.com