Такі корисні морепродукти

Останнім часом вибір морепродуктів у вітринах магазинів вражає, хочеться придбати багато й відразу. І це правильно, адже дари моря не тільки здатні зробити ваш стіл різноманітніше, але і зміцнять здоров`я, допоможуть підтримати в нормі фігуру. Вони не тільки смачні, але й дуже корисні для нашого здоров`я, оскільки їх відрізняє наявність легкозасвоюваних білків, жирних кислот, мікро- і макроелементів, вони набагато поживніші за м`ясо, не сприяють накопиченню зайвого жиру, а в своїй більшості мають ще й корисні властивості.

Краби, завдяки високому вмісту в них міді і цинку, підвищують імунітет, що допомагає нам активніше протистояти інфекційним захворюванням.

А тим, хто страждає на серцево-судинні захворювання, краби підуть на користь в результаті того, що в них містяться поліненасичені жирні кислоти.

Омари рекомендується вживати в холодний час року, щоб уникнути інфекцій, а якщо ж це робити цілорічно, то тим самим ви зможете уникнути передчасного старіння. В них високий вміст білка, мікроелементів, цинку, міді і калію, причому в шийці їх кількість більша, ніж в клішнях.

Лангусти і лангустини відрізняються низькою калорійністю, в ста грамах продукту міститься всього 90 ккал, 17 грамів білка, два грами жиру і відсутні вуглеводи. При цьому в цих морепродуктах високий вміст фосфору, що є прекрасним стимулятором для діяльності мозку.

Креветки практично не містять цукрів і жиру, але при цьому чудово утамовують апетит із-за високого вмісту в них білка. У цих дуже смачних морських рачках багато вітаміну В12, який необхідний для вироблення червоних кров`яних тілець, тобто гемоглобіну, і для підтримки нервової системи.

Морські равлики допомагають долати стреси. Вони є кращим джерелом магнію, оскільки, на відміну від інших продуктів, які також багаті цим мікроелементом, в равликах мінімальний вміст калорій. А високий вміст в них вітаміну В6 сприяє легкій засвоюваності даного продукту.

Мідії здатні забезпечити вам прекрасний колір обличчя. Жиру в них зовсім мало, зате багато вітаміну Е, в ста грамах продукту його міститься близько 25%.

А це означає, що мідій можна по праву назвати природним антиоксидантом, вони захищають від руйнування клітинні оболонки, сприяючи підтримці шкіри у відмінному стані.

Більше всього морепродукти користуються популярністю в Японії. З давніх часів стулки раковин сприймалися японцями як символ гармонії і вірності подружжя, в якому чоловік і жінка люблять одне одного. Суп з черепашок до цього дня в країні подається як весільна страва, як і на святах дівчаток. Тим самим японці як би підкреслюють вірність сімейним цінностям.