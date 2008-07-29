”Чорний” трансплантолог постав перед законом

Підозрюваний в незаконній трансплантації ізраїльський хірург Зіс заявляє, що “не порушив жодного закону”

Ізраїльський хірург Михайло ЗІС, підозрюваний в незаконній трансплантації органів, заявляє, що він “не порушував жодного закону, в жодній країні світу».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам в залі Ворошиловського районного суду Донецька перед початком чергового слухання справи.

«Я не порушив жодного закону, в жодній країні світу. Я вважаю себе абсолютно невинним», - сказав М.ЗІС. Він заявив, що не зробив жодної незаконної операції. «Всі операції були зроблені абсолютно законно, а мене обвинувачують в операціях, які взагалі не були зроблені», – сказав хірург.

Водночас він не зміг відповісти, хто зацікавлений в його арешті, тільки узагальнено зазначив, що «напевно, тема цікава». «Я не хочу зараз жодним чином визначати, крайній я чи ні. Я абсолютно впевнений, що в Донецьку все було законно», - наголосив М.ЗІС.

За його словами, сьогодні жоден трансплантаційний центр світу не готовий виконати незаконну трансплантацію, тому що це злочин. «Жоден лікар на себе це не візьме, це все легенди і міфи про чорну трансплантацію», – сказав він, зазначивши, що «один хірург нічого не може зробити, для цього існує бригада». «Для цього потрібна лікарня, в операції беруть участь до 10 лікарів. І перед операцією завжди існує, окрім всіх юридичних документів, так звана етична комісія, без рішення якої не можна робити трансплантацію, питання завжди обговорюється і у відділенні», – заявив М.ЗІС, зазначивши, що вважає свій арешт «серйозним психологічним і фізичним тиском». «Якби я хотів утекти, мене б тут не було», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні виконуючий обов`язки начальника Управління по боротьбі із злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми, УМВС України в Донецькій області Сергій КОЛОМІЄЦЬ повідомив, що підозрюваний в незаконній трансплантації внутрішніх органів ізраїльський хірург Міхаель ЗІС взятий під варту за рішенням Ворошиловського районного суду Донецька від 30 жовтня 2007 року, яке ніхто до сьогоднішнього дня не відміняв.

Довідка УНІАН. 12 жовтня 2007 року в.о. міністра внутрішніх справ Михайло КОРНІЄНКО заявив, що в Донецьку співробітниками міліції був затриманий доктор М.ЗІС - один з фігурантів справи про незаконну трансплантацію людських органів, яку розслідували спільно ізраїльські і українські правоохоронці.

М.ЗІС обвинувачується за ч.2 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми або інший незаконний договір щодо людини).

За повідомленням ЗМІ, 16 грудня 2007 р. суд в Ізраїлі оголосив вирок двом спільникам М.ЗІСА. Суд встановив, що осуджені Мухаммад ДЖЕТ і Хассан ЗАХАЛКЕ шляхом шантажу і вимагання поставляли на операції в Україні донорів нирок.

У жовтні 2007 року суддя Ворошиловського райсуду Донецька Геннадій МІЩЕНКО виніс ухвалу про затримання М.ЗІСА для екстрадиції до Молдови. Але оскільки процедура екстрадиції обмежена терміном 40 діб, а за цей час українська сторона не встигла передати Молдові хірурга, цей самий суддя був вимушений ухвалити рішення про його звільнення.

18 грудня 2007 р. Апеляційний суд Донецька скасував рішення Г.МІЩЕНКО про звільнення М.ЗІСА і виніс ухвалу про його екстрадицію до Молдови.

3 липня 2008 року Ворошиловський районний суд під головуванням судді Ірини БУХТІЯРОВОЇ відпустив хірурга з-під варти під заставу в 17 тис. грн.

У МВС України не виключали, що відпущений судом під заставу М.ЗІС може не з’явиться в суд і буде переховуватися від слідства.

Заступник начальника Департаменту по боротьбі з торгівлею людьми МВС України Олег ПОПЛАВСЬКИЙ повідомив, що, за інформацією, що є у слідства, М.ЗІС не проводив на території України операції з трансплантації органів, а, ймовірно, надавав консультації і допомагав підбирати клієнтів.