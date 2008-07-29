MP3-плеєри псують слух

Учені Об`єднаного Дослідницького центру (Австралія) дійшли висновку, що 30% людей, які слухають MP3-плеєри, ризикують зіпсувати собі слух.

Дослідники назвали три умови, за яких MP3-плеєр може зашкодити вашому здоров’ю. Якщо Ви слухаєте MP3-плеєр:

- на максимальній гучності

- більше 2 годин на день

- більше 5 днів на тиждень.

Учені Центру Боба Коуена зізналися, що згідно з анкетуванням, кожна третя людина потрапляє під ту чи ту категорію.

"Молоді люди з допомогою голосної музики хочуть заглушити сторонні шуми, у тому числі й від громадського транспорту. При цьому вони геть забувають, що псують собі слух", - вважає Боб Коуен.

Слухати музику в громадському транспорті дослідники вважають чи не найшкідливішою для слуху справою.

Слід зазначити, що 90% опитаних протягом дослідження знають, що MP3-плеєр може заподіяти їм шкоду, однак здебільшого опитуваних це не хвилювало.

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