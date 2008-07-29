Журналісти ”Інтера” спровокували інцидент у Центрі імунобіологічних препаратів?

На ім’я Міністра охорони здоров’я України Василя Князевича, надійшла доповідна записка від працівників ДП “Центру імунобіологічних препаратів” про те, що 25 липня 2008 року близько 10 години дня співробітниками телеканалу “Інтер” Бобровніковим Олексієм та ще двома співробітниками, які не назвалися, були вчинені неправомірні дії, повідомляє moz.gov.ua.

Цей випадок відбувся під час того, як представники каналу “Інтер” принесли в Центр зразки вакцини живої атенуйованої ліофілізованої проти кору та краснухи виробництва Серум Інституту (Індія) серія ZA 155 X (8 флаконів), які зі слів Бобровнікова Олексія були отримані ним на підприємстві – виробнику в Індії, без необхідного розчинника до вакцини та супроводжуючих документів, та 1 флакон вакцини серія ZA 28 X, яка невідомо де і яким чином отримана в Україні.

У зв’язку з відсутністю необхідних документів та порушенням холодового ланцюга при доставці даної вакцини, їм було відмовлено в прийнятті даних зразків. Було складено детальний опис зразків та документів, засвідчено відсутність дотримання умов холодового ланцюга та термоіндикаторів посвідчений підписами співробітників Центру та представника телеканалу “Інтер” Бобровнікова Олексія. Після чого і оригінал, і копія підписаних документів були вихоплені Бобровніковим О., з відмовою залишити копію підписаних документів в Центрі імунобіологічних препаратів.

МОЗ України інформує, що представники телеканалу “Інтер” не зверталися до Державної служби лікарських засобів та виробів медичного призначення щодо надання дозволу на ввезення даного імунно-біологічного препарату в Україну.

Наголошуємо, дана вакцина була доставлена в Україну без відповідних документів для ввезення на територію держави.

Оскільки вміст флаконів достеменно не був відомий, та у разі порушення цілісності флаконів могло статися потрапляння збудників інфекційних захворювань в оточуюче середовище. Такий факт можна розглядати як загрозу безпеки державі.

За фактом інциденту було викликано міліцію та подано заяви до Солом’янського РУ міліції м. Києва.

Міністерство охорони здоров’я України звернулося до Генеральної прокуратури України та Служби безпеки України з проханням розслідувати даний інцидент, з‘ясувати яким чином дана вакцина була завезена на територію України, в якому об’ємі, а також яким чином представники телеканалу “Інтер” отримали флакон вакцини живої атенуйованої ліофілізованої серія ZA 28 X, адже згідно Наказу МОЗ України від 17.05.2008 року були вжиті всі заходи щодо вилучення її з обігу шляхом вміщення в карантин.