15 тисяч дітей з постраждалих регіонів потребують оздоровлення

Як повідомили УНІАН у Міністерстві України у справах сім’ї, молоді та спорту, зокрема, з Івано-Франківської області потребують оздоровлення 6 700 дітей, у Львівській області – 5 300, у Тернопільській – 120, у Чернівецькій - 200, в Закарпатській - 300 і у Вінницькій – 661 дитина.

До 1 серпня відомство терміново готує списки на оздоровлення дітей із цих регіонів.

Міністерство надає 320 безоплатних путівок до УДЦ "Молода гвардія" (м.Одеса) з 5 до 25 вересня – для оздоровлення дітей з усіх шести потерпілих регіонів Західної України.

При цьому у відомстві зазначають, що для оздоровлення усіх постраждалих дітей, за їхніми підрахунками, необхідно додатково майже 37 млн грн з резервного фонду держбюджету.

Відповідно до Указу Президента України від 27 липня № 678/2008 "Про невідкладні заходи щодо подолання наслідків стихійного лиха 23-27 липня 2008 року", Мінсім’ї звернулося до Кабінету Міністрів з пропозиціями щодо виділення коштів з резервного фонду для організації оздоровлення дітей з потерпілих регіонів.

27 липня, перші 250 дітей з Івано-Франківщини, що постраждали від стихії, поїхали на оздоровлення до Херсонської області.