ЮНІСЕФ: необхідно повернути довіру українців до вакцинальної кампанії проти кору та краснухи

Нещодавня шалена кампанія, спрямована проти вакцинації від кору та краснухи, що панувала у засобах масової інформації більшу частину травня та у червні після того, як у Краматорську 13 травня після щеплення помер підліток, підірвала довіру громадськості к кампаніям як планової, так і загальної імунізації.

Замість того, щоб публікувати статті та інтерв’ю добре відомих спеціалістів-медиків з роз’ясненнями важливості таких заходів з охорони здоров`я, сторінки газет і тижневиків були присвячені переважно неточним творам дезорієнтованих журналістів. Негативний імпульс, створений у ЗМІ, з успіхом збудив у батьків недовіру і стимулював відмову від щеплення їхніх дітей у програмах планової імунізації.

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), відомий у всьому світі як провідна організація, що захищає інтереси дітей, також не уберігся від викривлень і фактологічних помилок, які мали місце в інформаційних повідомленнях. У цій статті Представництво ЮНІСЕФ в Україні відповість на найбільш неточні твердження, щоб внести ясність і, ми сподіваємось, допомогти відновити громадську довіру до важливого заходу з охорони здоров`я.

Певні помилкові твердження, пов’язані, наприклад із питанням якості та реєстрації вакцини, з’явилися в численних статтях.

Представництво ЮНІСЕФ в Україні побудувало свій огляд преси на статтях, опублікованих у провідних українських виданнях виданнях. У деяких випадках в одній статті наводилося одне чи кілька неточних тверджень.

Твердження 1. Україна не була включена у список із 47 країн, складений ВООЗ/ЮНІСЕФ для програми імунізації проти кору та краснухи на 2006-2010 роки; там були зазначені лише найбідніші країни Азії, Африки та Океанії. Отже, слід поставити під сумнів мотивацію ЮНІСЕФ щодо кампанії.

ЮНІСЕФ: Європа поставила собі мету викорінити кір і краснуху в Європейському регіоні ВООЗ до 2010 року. Цю мету схвалили міністри всіх 53 країн Європейського регіону ВООЗ, у тому числі України. У 2005 році 89 відсотків усіх випадків захворювання на кір були зареєстровані в Україні; ця тенденція показує, що Україна – серйозне джерело інфекції. Без масової кампанії в Європі викорінити кір неможливо. Реакція на спалахи у 2002-му та 2005-2006 роках була незадовільною, тоді як нинішній уряд діяв позитивно, коли розпочав кампанію для попередження спалахів у майбутньому.

Ця кампанія спрямована не на те, щоб захистити решту Європи від України, а на те, щоб викорінити вірус кору в Україні та в усій Європі до 2010 року.

Твердження 2. Чому ця кампанія вакцинації була спрямована на осіб віком 16-29 років, хоча їм уже були зроблені щеплення у віці 1 та 6 років у ході планової імунізації?

ЮНІСЕФ: Два роки тому провідні експерти ВООЗ, Центрів контролю захворювань (ЦК) – відділень у Європі та Атланті (США) – провели епідеміологічне дослідження ситуації с кором та краснухою в Україні. Їх висновки свідчать про те, що після масових спалахів кору та краснухи у 2005-2006 роках, а також попереднього спалаху у 2002 році, існує істотна вірогідність того, що Україна стоїть на межі нової епідемії. Критичний сегмент населення, молоді люди віком 16-29 років, уразливий до інфікування кором і краснухою через те, що у 1980-х та на початку 1990-х років під час вакцинації цієї вікової групи в ході планової імунізації застосовувалася вакцина низької якості. За твердженням експертів, існують вагомі докази того, що подальші спалахи неминучі, якщо швидко не провести кампанію вакцинації. При останньому спалаху кору у 2006 році, за повідомленнями, померли семеро осіб, хоча цілком імовірно, що, враховуючи досвід інших країн, реальна кількість була значно більшою, можливо, сотні людей.

Твердження 3. Вакцина не була зареєстрована в Україні, тому її якість не була гарантована.

ЮНІСЕФ: Вакцина не була зареєстрована в Україні, тому що вона пройшла прекваліфікацію ВООЗ. Що це означає на практиці? Перед тим, як пройти прекваліфікацію ВООЗ, вакцина проходить процедури перевірки якості та різноманітні клінічні випробування. Головна мета цих процедур – забезпечити, щоб вакцина, яку закуповують агентства ООН, була безпечною та ефективною для застосування в національних програмах імунізації. Прекваліфікація – не одноразова операція; вона включає моніторинг якості вакцини на постійній основі. Цей процес передбачає довільне випробування двічі на рік партій вакцини, поставлених до країн, та повну перевірку якості через регулярні проміжки часу. Всі ці процедури запроваджені для того, щоб забезпечити виробництво вакцин відповідно до принципів, рекомендованих ВООЗ, зокрема правил організації виробництва.

Що стосується питання закупівель, на глобальному рівні запроваджені міжнародні керівні принципи закупівлі вакцин для програм ООН, які забезпечують, щоб у таких випадках, як цей, поставка вакцини відбувалася швидко та згідно з найвищими стандартами якості. Те, що вакцина не була зареєстрована в Україні, не було винятком: жодна інша країна, проводячи кампанію з застосуванням вакцини проти кору та краснухи, не вимагала реєстрації продукту з клінічними випробуваннями.

Твердження 4. Головна причина масової кампанії полягала у просуванні комерційних інтересів компанії Serum Institute of India. У світі існує три виробника цієї вакцини. Якщо ця кампанія дійсно була необхідна, то слід було провести тендер, але перевага була надана Serum Institute of India без проведення такої процедури.

ЮНІСЕФ: Компанія Serum Institute of India не брала участі у постачанні вакцини. Відділення постачань ЮНІСЕФ у Копенгагені закуповує вакцини від імені Глобального партнерства з кору. Відділення постачань ЮНІСЕФ також закуповує вакцини для GAVI, Фонду Білла та Мелінди Гейтс, Світового банку та численних країн і партнерств.

Міжнародний інститут фінансування імунізації через Фонд ООН фінансує цю кампанію. Тендери на закупівлю вакцин Відділенням постачань ЮНІСЕФ проводяться відкрито й прозоро. Система закупівель у Відділенні постачань ЮНІСЕФ функціонує на безприбутковій основі.

Що ж до того, чому ця конкретна вакцина була вибрана для України, то в процесі вибору вакцини відбувалися консультації з Міністерством охорони здоров`я. Глобальні партнери з імунізації вважали, що, хоча Україна мала достатні ресурси для закупівлі вакцин для планової імунізації, вона потребувала підтримки для проведення великомасштабної кампанії. Крім того, Україна підписала угоду про викорінення кору в Європі до 2010 року, час спливав швидко, а вакцина проти кору та краснухи у світі в дефіциті. Жоден виробник із тих, які пройшли попередню оцінку ВООЗ, крім Serum Institute of India, не міг на той час поставити 9 мільйонів доз.

Твердження 5. Вакцина проти кору та краснухи виробляється на основі азіатського штаму, який не підходить європейцям.

ЮНІСЕФ: Клітини, використані у виробництві вакцини, походять із Великої Британії. Вакцина проти кору, що застосовується в Україні, - з тієї самої вакцини, що вперше була виготовлена у Загребі Хорватським інститутом вірусології 40 років тому й продовжує використовуватися в усьому світі. Жодні інші людські клітини з будь-яких інших країн, де виробляється ця вакцина, не використовувалися. Вакцина проти краснухи, що використовується в Україні, - з тієї самої вакцини, яка була вперше виготовлена у США 40 років тому.

Ця вакцина може ефективно захистити українців від вірусів. Вакцина виробництва Serum Institute of India, яка містить Едмонстонсько-Загребський штам вакцини проти кору та краснухи, зупинить передачу вірусу кору підтипу D6, який циркулює в Україні. Вірус кору D6 був успішно викоренений в Америці за допомогою вакцини, виведеної з Едмонстонського штаму.

Твердження 6. Вакцина була не того кольору, що треба, тому її якість була низькою.

ЮНІСЕФ: Коробки з пляшечками вакцини були доставлені з інструкціями англійською та російською мовами. Міністерство охорони здоров`я вирішило надати додатковий переклад інструкцій українською мовою. Український переклад містив декілька фактичних помилок, зокрема помилковий опис кольору вакцини у пляшечці. Ця помилка у перекладі не мала наслідків для використання якості вакцини. Після розчинення вакцина повинна бути прозорою, але, залежно від освітлення, вона може набути відтінку, не лише світло-рожевого, а й світло-жовтого.

Твердження 7. Ця вакцина ніколи не використовувалася в Україні, та її використання заборонено у ЄС та США.

ЮНІСЕФ: Ця вакцина проти кору та краснухи використовується в Україні з 2002 року. У Європі та США вона не заборонена. Загалом у цьому регіоні було використано близько 30 млн. доз вакцини проти кору та краснухи, причому без жодного смертельного випадку чи серйозних негативних наслідків після щеплень. Фактично компанія Serum Institute of India уже виробила 350 млн. доз такої вакцини, яка використовувалася в Україні, зокрема для програм імунізації ЮНІСЕФ у всьому світі. Докладні доповіді про негативну реакцію у всіх цих країнах були надані Міністерству охорони здоров`я для вивчення до моменту ввезення вакцини в країну.

Крім того, використання вакцини проти кору та краснухи дозволяє досягти поставленої цілі щодо викорінення вродженої краснухи.