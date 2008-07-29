Експерт: масштабна повінь – наслідок вирубки лісів у Карпатах

Масштабна повінь у західних областях України є наслідком вирубування лісів у Карпатах. Так вважає директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко.

Втративши за останні 40 років значну частину лісового покриву, українські Карпати нездатні утримувати вологу. Вода швидко стікає на долини, створюючи масштабні екологічні лиха, вважає Володимир Борейко. Він зазначив, що сусідні з Україною Польща, Словаччина та Румунія вже усвідомили цю небезпеку й припинили промислове вирубання лісу в Татрах і Карпатах. Натомість в Україні ліс вирубується від початку 60-х років минулого століття. Кілька років тому, після катастрофічних повеней на Закарпатті Верховна Рада так і не спромоглася затвердити законопроект про заборону вирубання лісу, нагадав Борейко. Еколог покладає відповідальність на структуру Держлісгоспу, який поєднує функції промислової заготівлі та збереження лісів. Борейко рекомендує уряду надати ці функції різним відомствам, аби забезпечити ефективний контроль за вирубанням лісу.

Німецька хвиля