Хто зупинить рейдерську атаку на ”Індар”?

Міністр охорони здоров’я України Василь Князевич звернувся до Першого віце-прем’єр-міністра Олександра Турчинова, який очолив Міжвідомчу комісію з питань протиправному поглинанню та захопленню підприємств з проханням терміново втрутитися в ситуацію, що склалася навколо управління державним пакетом акцій ЗАТ “Індар”.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Міністерства охорони здоров`я України.

Прес-служба Міністерства охорони здоров’я неодноразово повідомляла, що керівництво ДАК “Держмедпром” в особі генерального директора Бірюкова О.В., з порушенням чинного законодавства, без погодження з МОЗ і без дозволу Фонду Держмайна України здійснило відчуження 70,7% ВАТ “Індар” на користь іноземної фірми.

Після отримання інформації про зазначені вище операції МОЗ України було негайно вжито ряд необхідних заходів:

12.03.2008 року направлено запити до правоохоронних органів Генпрокуратури, СБУ та МВС, щодо порушення кримінальних справ цими фактами (27.03.2008 СБУ порушило кримінальну справу);

про факт відчуження акцій 14.03.2008 року проінформовано Президента України, Прем’єр-міністра України, Віце-прем`єр-міністра України Васюника І. В., Секретаря РНБО, Службу зовнішньої розвідки, Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку України;

наказом МОЗ України було звільнено Генерального директора ДАК "Держмедпром" Бірюкова О. В.;

МОЗ України звернулось в Господарський суд міста Києва з позовною заявою по визнання недійсним правочинів по відчуженню акцій ЗАТ "Індар" (м. Київ), а також із заявою про накладення арешту на належні компанії Gerist Invest Limited (Геріст Ін вест Лімітед0 Лондон Сьют, 12, 458-458 акцій ЗАТ "Індар" (м. Київ), до вирішення питання по суті. Господарський суд міста Києва 21.03.2008 задовольнив вимоги МОЗ України, ухвалив накласти арешт на належні Storke Holdings Limited (Беліз, Марін Таурес, оф. 303), рахунок в цінних паперах № 003123, 11 437 581 акцій ЗАТ "Індар" (м. Київ), що обліковуються та зберігаються ВАТ "Перший Інвестиційний Банк" (м. Київ). Заборонити ВАТ "Перший Інвестиційний Банк" (м. Київ) та будь-яким іншим юридичним і фізичним особам здійснювати операції з акціями ЗАТ "Індар" (м. Київ), що належать Storke Holdings Limited (Беліз, Марін Таурес, оф. 303), рахунок в цінних паперах № 003123, будь-які депозитарні операції, в тому числі відчужувати або іншим чином обтяжувати вказані акції, продавати, передавати в заставу. Відділ державної виконавчої служби Оболонського РУЮ у м. Києві на підстава вищевикладеного заборонив ВАТ "Перший Інвестиційний Банк" (м. Київ) та будь-яким іншим юридичним і фізичним особам здійснювати операції з акціями ЗАТ "Індар" (м. Київ), що належать Storke Holdings Limited (Беліз, Марін Таурес, оф. 303), рахунок в цінних паперах № 003123, будь-які депозитарні операції, в тому числі відчужувати або іншим чином обтяжувати вказані акції, продавати, передавати в заставу.

В той же час, на жаль, події продовжують розвиватися в негативному для держави напрямку.

В бюлетені “Цінні папери” від 25.06.2008 №137-130 розміщено повідомлення про скликання компанією Storke Holdings Limited на правах акціонера, що володіє в сукупності більше як 10 відсотками голосів позачергових зборів ЗАТ “Індар” на 11.08.2008, на яких має бути вирішено ряд питань з управління ЗАТ “Індар”, що призведе до негативних наслідків для економіки України через недоотримання Державним бюджетом доходів у вигляді податків та відрахувань, втрату державного майна, а також до збільшення соціальної напруги як серед споживачів інсулінів в Україні, так і серед працівників ЗАТ “Індар” у зв’язку із втратою робочих місць, а також до ще більшого ускладнення повернення державі її майна.