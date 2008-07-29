За красою і здоров`ям - до природи

Напевно більшість з нас знає про те, що молоді і свіжі трави допомагають нам зберігати здоров`я, красу і молодість, але, на жаль, ми рідко звертаємося до природи, віддаючи перевагу тим засобам, які пропонує нам косметична промисловість. Але природа дарує нам красу і здоров`я в не менше.

Якщо ваша шкіра належить до нормального типу або ж схильна до жирності, то вам можна скористатися наступним рецептом ванночки для обличчя: візьміть по дві столові ложки листя лопуха і кропиви, заваріть літром кип`ятку.

Потримайте над настоєм обличчя протягом десяти-п`ятнадцяти хвилин, після чого обполосніть прохолодною водою і промокніть чистим рушником.

Достатньо проведення такої процедури один-два рази на тиждень, щоб очистити пори, поліпшити кровообіг покривах, а, отже, надати обличчю свіжості.

Як зовнішній протимікробний засіб можна використовувати настої з кропив`яного листя. Для його приготування вам знадобитися залити стаканом кип`ятку три ложки сухої кропиви і дати настоятися протягом двадцяти хвилин, потім настій слід процідити. Готовим засобом можна користуватися при різних шкірних захворюваннях і для зміцнення волосся, використовуючи настій як обполіскувач. Наносьте засіб на проблемні місця або втирайте його в шкіру.

При появі бородавок і мозолів, а також для полегшення стану при екземі використовуйте свіжий сік з листя кульбаби.

Для лікування екземи і лишаю слід приймати ванни з деревієм. Візьміть чотири столові ложки сухої трави, залийте півлітром кип`ятку і тримайте на повільному вогні протягом п`ятнадцяти хвилин. Додайте його у ванну з температурою води в ній 36-37 градусів.