Народилася дитина, зачата з замороженої 19 років тому сперми (фото)

Для 42-річної вчительки музики Зої і 47-річного IT-фахівця Эммануэля новонароджена Елла – довгождана дитина. Дівчинка народилася із сперми, замороженої 19 років тому, після того, як в 1989 році майбутньому тату маляти поставили страшний діагноз – рак, пише The Sun.

Близько 20 років тому чоловік виявив пухлину у себе на шиї, яку лікарі визначили як лімфому Ходкіна (або хвороба Ходкіна) . У той час Еммануель жив у шлюбі зі своєю першою дружиною Елайн, у них вже був син Кайл, проте подружжя хотіло мати велику сім`ю. Але після того, як у Еммануеля діагностували рак, чоловік відправився на лікування в Госпіталь Крісті в Манчестері і йому стало не до дітей.

"Лікарі стверджували, - відзначив Еммануель, - що після хіміотерапії, я, швидше за все, не зможу мати дітей. Але в той момент я піклувався тільки про те, щоб вижити. Проте, одна з медсестер продовжувала розпитувати мене про це і, нарешті, я погодився заморозити свою сперму".

У 1997 році перша дружина Еммануеля померла від хвороби печінки. Через деякий час чоловік познайомився з вчителькою музики Зої, і вже в 2002 році вони одружилися. Через 4 роки після весілля, Зої завагітніла від замороженої сперми і народила їх першу дочку - Поппі.

factnews.ru