Дружини курців ризикують одержати інсульт

Учені Гарвардського університету прийшли до висновку, що люди, що перебувають в шлюбі з курцем, піддаються вищому ризику інсульту, навіть якщо при цьому вони самі не палять.

Вчені обробили дані більше 16 тисяч чоловік. Предметом дослідження були люди старше 50 років і їх дружини або чоловіки. Вивчалися дані за період трохи більше дев`яти років.

Виявилось, що з поправкою на інші чинники, що підвищують ризик інсульту, сумісне життя з людиною, що палить, помітно підвищує вірогідність цього небезпечного серцевого захворювання.

У тих, хто сам ніколи не палив, але живе з курцем, вірогідність інсульту на 42% вища, ніж в сім`ях, де не палять.

У тих, хто колись в своєму житті палив, але потім кинув, і при цьому перебуває в шлюбі з людиною, що палить, ризик інсульту вище на цілих 72%.

При цьому в сім`ях, в яких не палять і де хоч би один з подружжя палив у минулому, ніяких відхилень від нормальної статистики по інсульту не було, з чого вчені роблять висновок, що позбавлення від нікотинової залежності знижує ризик інсульту для всіх.

Дослідження опубліковане в журналі American Journal of Preventative Medicine.

З введенням в багатьох країнах заборони на паління в громадських місцях зона найбільшого ризику пасивного куріння перемістилася додому до курців .

Кинути заради близьких

"Результати дослідження свідчать про те, що подружнє куріння збільшує ризик інсульту у і колишніх курців і тих, хто не палить", - прокоментувала свої дослідження доктор Марія Глаймур.

"Позитивний ефект для здоров`я від припинення куріння, швидше за все, розповсюджується не тільки на самого курця, але і на його чоловіка або дружину", - підкреслила вона.

Stroke Association - британська добродійна організація по боротьбі з інсультом - з ентузіазмом вітала висновки американських учених, відзначивши, що за її даними, ризик інсульту, якому піддаються пасивні курці, удвічі вище, ніж для тих, хто живе в середовищі без тютюнового диму.

"Куріння - істотний чинник ризику інсульту: чверть всіх інсультів пов`язана з курінням і до того ж куріння сприяє підвищеному кров`яному тиску, який є чинником ризику номер один", - сказав представник організації Джо Корнер.

"Ми закликаємо людей задуматися про дію куріння на здоров`яї їх самих і отчуючих і зробити все можливе для пониження ризику інсульту", - додав він.

bbc.co.uk/hi/russian