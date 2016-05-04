У зоні АТО не вистачає лікарів

Як повідомили УНІАН у МОЗ, є гостра потреба у хірургах, травматологах, анестезіологах, реаніматологах, терапевтах, а також у медсестрах.

Для вирішення питання МОЗ України вже направлено відповідні звернення до обласних структурних підрозділів з питань охорони здоров’я та Національної академії медичних наук. Заплановано сформувати перелік рекомендованих ними спеціалістів, а також графік їх відряджень за необхідною потребою.

Читайте такожІзраїль буде і надалі ділитися з Україною досвідом у медичній сфері

В.о. Міністра охорони здоров’я Віктор Шафранський наголосив, що Міністерство готове надати сьогодні усю необхідну допомогу лікарням, що працюють у надскладних умовах на Сході України. Він підкреслив, що в межах чинного законодавства та відповідно компетенції міністерство може підсилювати необхідними лікарями лише цивільні лікарні.