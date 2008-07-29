Смак здорового харчування дитина вбирає з молоком матері

Споживання грудного молока з перших місяців життя вже асоціювалося медиками з підвищенням інтелекту немовляти, більшою соціальною активністю і ефективним захистом проти загальних хвороб. Цього разу данські педіатри Університету Копенгагена з`ясували, що годування грудьми допомагає розвинути у малюка смак до корисної їжі, а саме – до фруктів і овочів. Цей зв`язок особливо сильний, якщо жінка сама часто їсть фрукти і овочі.

Діти, які одержують материнське молоко, звикають до смакової різноманітності, оскільки молоко містить ті речовини, які поступають в організм матері з її їжею. За словами лікарів, коли новонароджений починає харчуватися самостійно, він вже знає аромати і смак багатьох продуктів, які містилися в грудному молоці. Наприклад, якщо жінка з`їла банан, аромат фрукта буде присутній у складі її молока протягом години, а ментолу – протягом восьми годин. Вчені вважають, що таким чином можна привити дитині здорові дієтичні звички у прямому розумінні з молоком матері.

newsland.ru