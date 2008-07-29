Мешканцям Західної України загрожує епідемія інфекційних хвороб

Внаслідок паводку життю і здоров`ю населення загрожує епідеміологічний стан на підтоплених територіях Західної України, в тому числі і Львівщини, які стали сприятливим середовищем для розмноження та розповсюдження збудників інфекційних хвороб, насамперед, кишкових інфекцій. Про це сьогодні повідомили у прес-службі головного управління охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації.

Ця група інфекцій включає десятки нозологічних форм з різноманітними клінічними проявами. Спільним для них є локалізація збудника у різних органах травного тракту і, відповідно, ураження цих органів, виділення збудника з екскретами людини і домінуючий фекально-оральний механізм передачі. До цієї групи відносяться такі небезпечні захворювання як черевний тиф, дизентерія, а також харчові токсикоінфекції, зокрема, сальмонельоз. Всі ці захворювання виникають внаслідок вживання інфікованих харчових продуктів або води.

До кишкових інфекцій за певних умов сприйнятливі усі люди. До цих умов слід віднести, вид і кількість збудника, а також стан людини (вік, наявність уражень травного тракту, дизбактеріозу тощо). Наприклад, відомо, що діти раннього віку є найсприйнятливіші до кишкових інфекцій через відсутність сформованих морфо-функціональних механізмів захисту, а наявність патології з боку системи травлення є додатковим чинником виникнення гострої кишкової інфекції.

Збудники кишкових інфекцій, зазвичай, досить стійкі до різних впливів довкілля. В харчових продуктах вони можуть не лише довго зберігатися, але й розмножуватися при кімнатній температурі, особливо у молоці, м’ясному фарші, бульйоні, салатах, кондитерських виробах з кремом.

Щоб не захворіти потрібно:

1. Вживати лише перекип’ячені молоко і воду;

2. Утримуватись від купівлі харчових продуктів, які реалізуються з порушенням холодових умов, особливо тих, які не підлягають повторній тепловій обробці.

3. Використовувати для миття посуду, овочів та фруктів лише перекип`ячену воду.

4. У випадку підтоплення криниць проводити відкачування води, очищення води та дезінфекцію.

5. Строго дотримуватись правил особистої гігієни.

Лікувально-профілактичними закладами та державною санітарно-епідеміоло­гічною службою області реалізується план заходів головного управління охорони здоров`я з ліквідації наслідків повені на території Львівської області. Так, розпочато проведення подвірних обходів на постраждалих територіях, в надзвичайному режимі застосовуються дезінфекційні засоби для знезараження води питної децентралізованого водопостачання, здійснюються дезінфекція вигрібних ям, дворових туалетів, гноєсховищ у зоні підтоплення («Акватабс», хлорне вапно) тощо.

У Головному управлінні охорони здоров`я Львівської облдержадміністрації працює "гаряча" цілодобова телефонна лінія з питань надання медичної допомоги потерпілим від повені. Тел. 276-45-92. Психологічна підтримка надається за телефоном довіри 058 Благодійного фонду "Ставропігіон" та Української спілки психотерапевтів.

Нагадаємо, що тривалі сильні дощі спричинили катастрофічний підйом води у басейнах рік Стрий та Дністер. Унаслідок повені на Львівщині підтоплено 4 тисячі житлових будинків, зруйновано і пошкоджено 27 автомобільних мостів загального користування, 12 мостів комунальної власності у межах населених пунктів, розмито дорожнє полотно та пошкоджено значну кількість інженерних споруд на 28 ділянках автомобільних доріг.

За даними обласного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, станом на 12.00 28 липня 2008 р. загальна кількість населених пунктів в зоні затоплення 138, серед них з відрізаним доступом до стаціонарних лікувально-профілактичних закладів – 38. Кількість мешканців в зоні затоплення – 54 386 осіб, оглянуто – 9 739 осіб, одна особа госпіталізована із соматичною патологією Пошкоджено 25 закладів охорони здоров`я, зокрема, центральна районна лікарня – 1, міські лікарні – 3, районні лікарні – 2, лікарські амбулаторії – 2, фельдшерсько-акушерські пункти – 17.

Впродовж 28 липня на більшості територій західних областей України зафіксовано зниження рівня води, за винятком підвищення її рівня на 4 см на річці Дністер у районі м. Галича Івано-Франківської області.

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