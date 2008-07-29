Павленко: Крим має перейняти досвід роботи з ВІЛ-інфікованими дітьми

Павленко впевнений, що Крим має перейняти всеукраїнський досвід роботи з ВІЛ-інфікованими дітьми

Міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій Павленко під час робочої поїздки в АР Крим відвідав лікарню, на основі якої створюється перший в автономії "Центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінсім’ї, державний центр, розташований в с. Поштове Бахчисарайського району, відкриється вже восени. Він стане шостим закладом в мережі регіональних центрів для ВІЛ-інфікованих, які будуються за рахунок субвенції з державного бюджету. За цей рік два центри, де надають не лише медичну, а й соціальну допомогу дітям та молоді, яких торкнулася ця проблема, було створено в Києві, по одному в Одесі, Луганську та Харкові.

Звертаючись до представників кримських властей, Ю.ПАВЛЕНКО наголосив, що Крим має перейняти позитивний досвід роботи з ВІЛ-інфікованими дітьми, який Україна вже має.

Міністр підкреслив, що відкриття центру є важливим для всієї України, оскільки динаміка поширення ВІЛ-інфекції в країні викликає занепокоєння.

За даними республіканського (АРК Крим) центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, на диспансерному обліку перебувають 376 ВІЛ-інфікованих дітей та 4.161 ВІЛ-інфікованих молодих людей.

Ю.ПАВЛЕНКО закликав суспільство згуртуватись навколо ВІЛ-позитивних дітей, оскільки вони найбільше потребують підтримки й допомоги.

З метою удосконалення соціальної роботи з наркозалежною молоддю, надання соціально-реабілітаційних послуг, на базі КРЗ «Центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді» планується створення методичного центру благодійного фонду «Центр ресоціалізації наркозалежної молоді «Твоя перемога».