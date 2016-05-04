ЮНІСЕФ: понад півмільйона дітей на Донбасі потребують допомоги

Освіта дає дітям у східній Україні інструменти для відбудови власних життів

Орландо Блум, посол доброї волі ЮНІСЕФ

"Близько 580 тисяч дітей потребують термінової допомоги і понад 230 тисяч дітей були змушені залишити свої домівки. Близько однієї з п'яти шкіл і дитсадків у регіоні були пошкоджені чи зруйновані, і близько 300 тисяч дітей потребують негайної допомоги у продовженні своєї освіти", - йдеться у звіті.

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Доповідь оприлюднили напередодні Світового гуманітарного саміту в Стамбулі, запланованого на 23 і 24 травня. Також на тлі цього посол доброї волі ЮНІСЕФ, американський актор Орландо Блум відвідав вражені конфліктом міста східної України.

Зокрема, як повідомляють в ЮНІСЕФ, пан Блум відвідав школи, пошкоджені обстрілами, усього за три кілометри від лінії розмежування на Донбасі.

"Я зустрічав дітей, як 11-річна Ляна, які ховалися у підвалі своєї школи майже два тижні, у холоді, без світла чи опалення, поки обстріли руйнували класні кімнати над ними, - цитує доповідь слова пана Блума. - Тепер, переживши найбільш жахливий життєвий досвід, що міг із ними статися, все, чого вони хочуть - повернутися до безпеки і шкільних буднів і планувати власне майбутнє".

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"Освіта дає дітям у східній Україні інструменти для відбудови власних життів у безпеці і сприятливому оточенні. Кожна дитина у складній гуманітарній ситуації потребує рівного шансу на світле майбутнє", - додав він.

75 млн дітей не мають доступу до освіти

Загалом, за даними Дитячого фонду ООН, кожна четверта дитина у віці з 3 до 18 років живе у країні, що потерпає від гуманітарної кризи, а це - 462 млн дітей по всьому світу. З них близько 75 мільйонів не мають доступу до освіти.

У Сирії за п'ять років військового конфлікту зруйновані, захоплені збройними формуваннями чи використовую як притулки понад шість тисяч шкіл.

У північно-східній Нігерії та Камеруні більше 1,8 тисячі шкіл закриті через кризу. У Центральноафриканській республіці не функціонують близько чверті шкіл.

На саміті у Стамбулі наприкінці травня планують створити новий надзвичайний освітній фонд під назвою Education Cannot Wait - "Освіта не може чекати".

У рамках фонду планують зібрати чотири мільярди доларів упродовж п'яти років, що підуть на освіту 13,6 млн дітей, кажуть у ЮНІСЕФ.