Перша партія вакцини проти кору, краснухи, паротиту розвозиться по регіонах України

Перша партія вакцини проти кору, краснухи, паротиту, придбаної Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) за державні кошти, розвозиться по регіонах України.

277 тис. доз вакцин розподілені пропорційно від потреби по закладах охорони здоров'я всіх областей, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров'я.

Читайте такожВакцини для планових щеплень дітям надійдуть у регіони протягом травня-червня – МОЗНа даний момент, згідно з інформацією, наданою структурними підрозділами з питань охорони здоров'я обласних державних адміністрацій та міськдержадміністрації Києва, вакцину проти кору, краснухи, паротиту (КПК) отримали Одеська, Миколаївська, Житомирська, Рівненська, Вінницька, Хмельницька, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська, Волинська, Тернопільська, Київська області та м.Київ.

З наступного тижня вакцину можна буде використовувати для проведення планових щеплень. Цієї кількості повинно вистачити для вакцинації дітей протягом трьох місяців.

Це перше постачання даної вакцини, закупленої за кошти державного бюджету України на 2015 рік. Інша частина закупленої вакцини КПК буде надходити в найближчі місяці. Загальна кількість закупленої ЮНІСЕФ вакцини КПК становить понад 1 млн доз.

«Всесвітня організація охорони здоров'я з метою прискорення реєстрації за спрощеною процедурою надає звіти оцінки перекваліфікації вакцин БЦЖ для профілактики дифтерії та правця, кашлюку, сказу, гепатиту В, які закуповуються через ЮНІСЕФ, що дозволить отримати ці вакцини вже в кінці травня - на початку червня», - сказав заступник міністра охорони здоров'я України Ігор Перегінець.