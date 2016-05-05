Кабмін направив до парламенту проект закону про лібералізацію ринку ліків

Кабінет міністрів України на своєму засіданні у четвер, 5 травня, схвалив і передав до парламенту проект закону про лібералізацію ринку ліків в Україні, що дозволить полегшити імпорт препаратів, які вже пройшли сертифікацію в державах ЄС, США, Японії, а також знизити ціни на препарати всередині країни.

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Як повідомив присутній на засіданні уряду перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів, даний законопроект передбачає триразове скорочення терміну прийняття рішення МОЗ щодо реєстрації лікарського засобу - до 10 робочих днів з 1 місяця. Крім того, Кубів уточнив, що в разі, якщо лікарський засіб було зареєстровано в ЄС, США, Швейцарії, Австралії, Канаді і Японії, реєстрація препаратів здійснюється за спрощеною процедурою, зокрема, значно скорочується перелік необхідних документів та термін експертизи – до 7 днів.

Також він додав, що економічне обґрунтування даного законопроекту не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на своєму засіданні 20 квітня ухвалив ряд необхідних рішень для дерегулювання ринку ліків з метою наповнення ринку та встановлення конкурентних цін на ліки в Україні. Зокрема, було прийнято спеціальну постанову уряду - про дерегулювання ринку ліків, а також подано законопроект, який відкриває доступ лікам, виробленим в ЄС, США, Швейцарії, Австралії, Канаді і Японії, на український ринок. Також було запропоновано скоротити термін експертизи лікарських препаратів до 20 днів, переглянути ліміти контрактів на лікарські засоби, які перебувають під контролем з трансфертного ціноутворення, виключити можливість організації паралельного імпорту ліків до України, а також переглянути вимоги до упаковки з можливістю використання оригінальної упаковки - мовою виробника.