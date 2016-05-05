У регіони України доставлені два препарати для лікування туберкульозу

В регіони України доставлені два препарати для лікування туберкульозу на суму майже 5 млн грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ України, про це сьогодні на засіданні уряду повідомив в. о. міністра охорони здоров'я України Віктор Шафранський.

За його словами, також на цьому тижні почали доставку препаратів для лікування онкологічних хворих дорослого віку на загальну суму 3,5 млн грн.

Читайте такожКабмін направив до парламенту проект закону про лібералізацію ринку ліківКрім того, Шафранський повідомив, що з 10 травня почнеться розвозка в лікарні антиретровірусних препаратів на загальну суму майже 150 млн грн.

За його словами, в МОЗ ведеться інтенсивна робота по прискоренню реєстрації вакцин, які закуповуються через міжнародні спеціалізовані організації і які необхідно поставити, що дозволить до кінця травня - початку червня доставити імунобіологічні препарати в установи охорони здоров'я.

Читайте такожКабмін розблокував поставки в Україну ліків для онкохворих - ГройсманЯк повідомляв УНІАН, за інформацією МОЗ, на поточному тижні розвозиться по регіонах України перша партія вакцини проти кору, краснухи, паротиту, придбаної Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) за кошти держбюджету. 277 тис. доз вакцин розподілені пропорційно від потреби по установам охорони здоров'я всіх областей.