Чай сприяє утворенню каменів у нирках

У літній період краще уникати вгамовування спраги готовим холодним чаєм – цей напій викликає утворення ниркових каменів, попереджають фахівці. Ниркові камені формуються в нирках і сечових трубах. Ризик цієї хвороби різко підвищується після 40 років, і чоловіки більшою мірою схильні до ниркової дисфункції, ніж жінки.

Оксалат, ключовий хімікат, що розвиває камені в нирках, знайдений у високих концентраціях в замороженому чаї. Висока температура повітря і вологість у літній період сприяють надмірному потінню і обезводненню організму. В сукупності із споживанням популярного концентрованого холодного чаю вірогідність сечокам`яних хвороб в цей час року значно збільшується.

Вважається, що такий напій як холодний чай безпечніший для здоров`я, ніж содова газована вода або пиво. Проте це помилкова думка, говорять урологи з Університету Чікаго. У готовому холодному чаї містяться перевищені рівні оксалатів – кислих солей, шкідливих для нирок. Оксалати також входять до складу шоколаду, шпінату, ревеню і горіхів. За словами американських лікарів, питна вода з додаванням лимона – найоптимальніший вибір для угамовування спраги, оскільки лимонна кислота запобігає зростанню ниркових каменів. Проти поглинання організмом оксалатів зокрема допомагають продукти з кальцієм

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