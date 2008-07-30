Забруднене міське повітря підвищує артеріальний тиск

Погана екологія повітря мегаполісів серйозно підвищує тиск, завдаючи шкоди здоров`ю серцево-судинної системи і розвиваючи гіпертонію. Навіть короткострокова дія небезпечних речовин, які ми вдихаємо щодня, йдучи по вулицях або знаходячись в парку, за 10-тижневий період збільшує схильність людини до гіпертонії. Артеріальний тиск піднімається протягом години після вдихання макрочасток.

У погіршенні здоров`я жителів великих міст винна активна індустріальна діяльність – спалювання вугілля, автомобільні вихлопи і бортова емісія, робота електростанцій. За словами фахівців Університету штату Огайо і Університету Мічігану /США/, три найбільш поширені забруднювачі, що поступають в повітря в результаті урбанізації – озон, діоксид азоту і діоксид сірки, - негативно впливають на судинну функцію і кров`яний тиск. За даними Всесвітньої організації охорони здоров`я, більше трьох мільйонів передчасних смертельних випадків щороку можуть бути пов`язані з поганою повітряною екологією. Найчастіше забруднене повітря стосується здоров`я населення країн, що розвиваються.

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