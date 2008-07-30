У Лос-Анджелесі продовжили заборону на відкриття фаст-фудів

Міська рада Лос-Анджелеса в цілях боротьби з ожирінням і діабетом продовжила заборону на відкриття нових ресторанів швидкого харчування в південній частині міста.

Дана заборона в першу чергу стосується бідних районів південної частини міста, де і без того на даний момент діють 400 підприємств фаст-фудів.

Як альтернатива місцеві власті Лос-Анджелеса заявили про намір підтримати бізнесменів, які побажають відкрити нові продовольчі магазини.

Слід зазначити, що представники ресторанних мереж залишилися незадоволені рішенням властей. За їх словами, не все в їх меню містить величезну кількість солі, жирів і вуглеводів.

"Справа не в тому, де ви харчуєтеся, а в тому, що ви їсте, - заявив Ендрю Пудзер, президент мережі CKE Restaurants. - Ми були готові працювати з властями міста над цим питанням, але їм це було явно нецікаво".

За даними Лос-Анджелесського управління охорони здоров`я, на півдні Лос-Анджелеса до 30% дорослого населення страждають ожирінням, тоді як в благополучніших районах - всього 19%.

korrespondent.net