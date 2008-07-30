Вегетаріанство: за і проти

На вегетаріанство зараз «хворіє» багато хто. Проте, не дивлячись на видимі переваги цього режиму харчування, недоліків у нього не менше.

Здоров`я

За: вегетаріанство корисне для здоров`я

Вчені довели, що прихильники вегетаріанства рідко страждають від ожиріння і підвищеного рівня холестерину. Крім цього в порівнянні з любителями м`яса вегетаріанці можуть похвалитися кращим здоров`ям і більшою тривалістю життя.

До речі, до кінця не ясно, чи дійсно своїм довголіттям вегетаріанці завдячують особливостям харчування. Цілком можливо, впливає і той факт, що серед «травоїдних» менше курців і більше заможних людей.

Проти: вегетаріанці обділені вітамінами і мікроелементами

Супротивники вегетаріанства стверджують, що люди, які не їдять м`яса, відчувають брак цинку, заліза, вітаміну B12, білка, йоду і кальцію.

Словацький дослідницький інститут харчування виявив, що у дітей батьків-вегетаріанців, дійсно, спостерігається брак білка, а рівень заліза в крові нижчий за норму.

Фізіологія

За: людина не пристосована для м`ясної їжі

Існує думка, що травна система людини не пристосована для переварювання м`яса. Наприклад, Аллен Карр (що прославився методикою «Як кинути палити») стверджує, що «м`ясо для людини — сурогат, що не має необхідної поживної цінності». Наш кишківник дуже довгий, а м`ясо швидко розкладається. Тому за своє «довге життя» в людському організмі воно стає отрутою.

Проти: їсти м`ясо – це природно

Супротивники вегетаріанства, спираючись на знахідки палеонтологів, стверджують, що «хижацтво» у нас в крові. Вчені каталонського університету Ровіра і Віргилії виявили останки найдавнішого європейця. Вік знахідки оцінюється в більше мільйона років. Знайдена поряд проста зброя і кості тварин вказували на те, що наш предок харчувався м`ясом диких тварин.

Розумові здібності

За: прихильники вегетаріанства розумні й освічені

Вважається, що вегетаріанцями стають найбільш освічені і соціально відповідальні люди. Так вчені британського Університету Саутгемптона провели багаторічне дослідження. В результаті вони прийшли до висновку, що діти з високим рівнем IQ, виростаючи, частіше стають вегетаріанцями.

Проти: вегетаріанці «загальмовані» люди

Відомо, що вегетаріанці замінюють м`ясо соєвими продуктами. Проте фахівці Оксфордського університету виявили, що цей продукт харчування – джерело незамінних амінокислот для вегетаріанців — погано впливає на пам’ять. У тих, хто регулярно вживає соєвий сир Тофу активність мозку нижче на 20%.

medportal.ru