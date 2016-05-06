Реабілітаційне лікування з початку року пройшли 205 учасників АТО

З початку року реабілітаційне лікування пройшли 205 учасників АТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила речник Міністерства оборони України підполковник Оксана Гаврилюк.

"На сьогодні на лікуванні та контролі в установах охорони здоров'я Міноборони перебувають 119 військовослужбовців Збройних сил України, поранених в ході АТО. 73 військовослужбовці проходять реабілітацію в санаторно-курортних установах. Всього з початку року реабілітаційне лікування пройшли 205 учасників АТО", - сказала вона.

Читайте такожРеабілітаційне лікування в минулому році пройшли майже 2 тис. військовослужбовцівГаврилюк уточнила, що 14 поранених військовослужбовців перебувають на лікуванні за кордоном. З них п'ятеро - в Німеччині, четверо - в Литві, двоє - в США, двоє - у Латвії та один - у Польщі.