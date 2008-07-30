Припухлі повіки - проблема з травленням

Багато людей час від часу стикаються з тим, що повіки набрякають і немов «навалюються» на очі. Найчастіше такі проблеми пов`язані з наявністю надлишків рідини в організмі людини, або з алергічною реакцією. Але, так буває далеко не завжди. До «нетипових» причин виникнення набряків повік можна віднести порушення в роботі шлунково-кишкового тракту. Якщо ви припускаєте, що набряки викликані саме проблемами з травленням, то необхідно приймати заходи, тим паче, що нічого особливого від тебе не буде потрібно.

Правило 1. Приймаючи їжу, ретельно пережовуй кожен шматочок.

Прагни виділяти на трапезу більше часу і залишайся за столом не менші двадцяти хвилин.

Правило 2. Необхідно максимально скоротити вживання солі. Річ у тому, що сіль утримує в тканинах нашого організму воду, що веде до появи набряків.

Краще всього протягом декількох днів взагалі не вживати сіль в їжу, а потім тільки в невеликій кількості.

Правило 3. Для того, щоб справитися з цією проблемою, дуже важливо активізувати роботу нирок. Для цього необхідно кожен ранок, відразу після того, як ви прокинулися, випити стакан гарячої води.

Правило 4. Хорошим засобом проти набряклості повік є й масаж.

Зробити цей масаж дуже просто. Безіменним пальцем злегка натисніть на шкіру у внутрішнього куточка ока і ніжно помасажуйте верхнє повіко (трохи нижче за брову) круговими рухами, рухаючись за годинниковою стрілкою. Діяти необхідно максимально акуратно, щоб не травмувати ока. Повтори п`ять разів.