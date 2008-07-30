Гриби зупиняють ріст ракових клітин

Гриби ефективно зупиняють ріст ракових утворень різних форм, включаючи рак грудей і простати. Американські біологи з Національного інституту здоров`я і Інституту дослідження раку в співпраці з австралійськими колегами асоціації Australian Mushroom Growers Association стверджують, що споживання декількох грибів щодня має істотні вигоди для здоров`я і профілактики ракових пухлин.

Учені виявили, що природний склад грибів пригнічує дію речовини ароматаза. Блокування ароматази – ключовий шлях в скороченні циркулюючих рівнів гормону естрогену у жінок, що мають рак молочної залози, пояснюють онкологи. У чоловіків гриби підвищували кількість антигена PSA, що запобігає раку простати, і скорочували активність ферменту 5-альфа редуктазы, залученого в процес розвитку небезпечного захворювання. Лінолеві кислоти, що містяться в грибах, також дозволяють укріплювати імунну систему, контролювати рівні холестерину в крові і підтримувати нормальний стан кісток.

ami-tass.ru