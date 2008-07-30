Хто шукає в себе хворобу, обов`язково знайде

Інтернет — знахідка для іпохондриків, вважають учені. Іпохондриками експерти називають тих, хто, як мінімум, півроку інтенсивно шукає в себе хвороби.

Габі Бляйхард, психолог з університету Майнца, стверджує, що за останні роки іпохондрія отримала новий і досить поживний ґрунт — Інтернет, де можна знайти докладний опис будь-якої недуги. За її словами, в Інтернеті можна знайти хворобу до будь-якого симптому. «Через це страхи тільки посилюються, — говорить вона. — Так, біль в животі вважають наслідком пухлини шлунка, а поколювання в пальцях — першим симптомом розсіяного склерозу».

Пошуки хвороб — вже самі по собі тривожний симптом. Вони можуть стати хворобливою звичкою.

Американські соціологи стверджують, що минулого року близько 160 мільйонів жителів США шукали в Інтернеті пояснення своїм тривожним симптомам.

«Люди бояться захворіти й тому захворюють. А захворівши, своїми страхами посилюють негативне становище». Єдине, що цікавить іпохондриків, — це власна хвороба, що обмежує їхні соціальні контакти.

Ця хвороба насправді не така вже й «смішна», бо хоча страхи й надумані, але страждань вони завдають справжніх.

Цей страх типовий, як мінімум, для 7% жителів Німеччини.

Німецькі лікарі відзначають, що недуг бояться всі люди. Проте далеко не у всіх побоювання приймають такі хворобливі форми.

Детльов Нутцингер з клініки міста Бад-Брамштедт називає це «серйозною проблемою». Професор переконаний, що люди повинні об`єктивно ставитися до інформації, якість якої вони не можуть професійно оцінювати.