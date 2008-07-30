Знищуємо хламідії

Всім відомо, що хламідіоз відноситься до розряду захворювань, що передаються статевим шляхом і позбавитися його не так просто, як може здатися на перший погляд. Існує навіть така думка, що позбавитися цього захворювання повністю раз і назавжди практично неможливо. Але це не зовсім так. Хоча процес лікування хламидиозу є і справді тривалим, а лікування повинне проводитися комплексне.

Крім цього, часто приводиться стикатися з такою ситуацією, що паралельно потрібно позбавлятися і від його ускладнень, наприклад, від уретриту.

Як правило, лікар призначає антибіотики, антигістамінні препарати і ністатин, курс лікування підбирається з урахуванням результатів обстеження. При цьому дуже важливо виконувати всі рекомендації лікаря і строго їх дотримуватися, не менш важливий відстежувати ефективність, а це означає необхідно здавати проміжні аналізи.

Цілком ймовірно, що даний конкретний різновид хламідій виявиться особливо стійким навіть до правильно підібраного медичного препарату.

У таких випадках буде потрібно його замінити на ефективніший.

Одночасно з основним лікуванням, що проводиться, можна скористатися такими народними засобами, як наприклад, щодня приймати настоянку елеутерокока, яку слід придбати в аптеці, а із способом застосування ознайомитися, прочитавши анотацію.

Є ще і такий засіб, який ви можете приготувати самостійно: залийте стаканом кип`ятку дві чайних ложки плодів шипшини і наполягайте протягом двох годин, після чого процідіть настій. Приймати його слід по дві-чотири склянки в день, в нього можна додавати мед.

Або ж скористайтеся наступним рецептом: однією склянкою кип`ятку залийте одну чайну ложку хвої модрини, залиште на ніч, а вранці настій слід процідити. Приймайте його ранком, перед сніданком.