В морозиві прихована небезпека?

Лікарі-науковці в деяких видах морозива виявили генетично модифікований крохмаль, який у подальшому може спричинити порушення обміну речовин і серйозні проблеми горла

А тому, наскільки молочний продукт є корисним, хвилює багатьох людей. Якщо раніше технологи намагалися ввести до складу морозива якнайбільше натуральних речовин (незбирані вершки, масло, цукор, ягоди, фрукти), то сьогодні багато споживачів можуть засумніватися в їх наявності.

- Морозиво полюбляють як дорослі, так і діти, проте останнім слід бути обережними з холодним продуктом, - розповідає кандидат медичних наук, завідувач ЛОР-служби міської поліклініки №2 Володимир Орностай. - Дітлахи з насолодою їдять морозиво, а тому не слідкують за кількістю. Батьки повинні стежити, щоб дитина не з`їла зайвого: це може зашкодити здоров`ю. Малюк, який з`їв кілька кілограмів морозива, може захворіти лише через недбалість батьків та отримати ангіну чи запалення горла.

Морозиво втрачає якість

Проблема якості молочного продукту в тому, що сьогодні ринок диктує свого виробника, який і пропонує продукти харчування на своїх умовах. Приміром, магазини заповнені всілякими видами морозива, що мають значний термін зберігання. Якщо реалізувати товар не вдається впродовж перших двох-трьох днів, виробник може подовжити термін придатності.

- Це може бути дев`ять місяців і більше, тоді як насправді морозиво потрібно вжити впродовж трьох тижнів - двох місяців після виготовлення, - зазначає Володимир Орностай. - А це свідчить про один досить серйозний мінус. Зокрема, величезний вміст шкідливих складових може призвести до проблем із здоров`ям. Адже не всі знають, що за гарним товарним виглядом приховані речовини, які шкодять організму людини. Серед них стабілізатори, консерванти, барвники, різноманітні підкислювачі та підсолоджувачі.

У радянські часи склад морозива була зовсім інший. Тоді додавали натуральні незбирані вершки, цукор, масло, ванілін, а зараз побачити це на етикетці практично неможливо. Сьогодні з натуральних складових є хіба що сухе молоко та сухі вершки. На даний час від морозива більше шкоди, ніж користі, вважає лікар. Адже деякі складові, що містяться в морозиві, високоалергенні, тобто це хімічні стабілізатори. Вони сильно подразнюють слизову оболонку порожнини рота, глотки, гортані. Також морозиво погано впливає на роботу стравоходу, шлунка та печінки.

Секрет споживання смакоти

Лікарі радять, якщо є така можливість, вживати морозиво нечасто. Крім того, бажано їсти солодкі прохолодні ласощі не відразу з морозильної камери. Морозиво повинно постояти впродовж півгодини і розм`якнути. Такий продукт матиме зовсім інший смак, і ризик підхопити застуду чи ангіну значно менший. Враховуючи те, що в ротовій порожнині присутня агресивна мікрофлора, локальне охолодження може спровокувати запальні процеси глотки (фарингіти, ангіни), запевняє лікар.

- Дітям я взагалі не рекомендую вживати морозиво, - продовжує спеціаліст. - Краще в домашніх умовах із натуральних інгредієнтів зробити муси, джеми, коктейлі. Думка про те, що морозивом можна лікуватись, хибна. Адже існує багато лікарських засобів, які принесуть позитивний результат. Можливе загартування горла, але воно не повинне бути окремим від загартування всього організму. Якщо так подобається, можна сьогодні з`їсти дві ложечки морозива, завтра - три-чотири, і так поступово збільшувати. Тоді людина адаптується до постійного холодового чинника й імунна система горла працюватиме більш чіткіше.

20minut.ua