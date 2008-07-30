Підбираємо літню маску для обличчя

Літом шкіра особливо потребує догляду: агресивні сухість, спека і ультрафіолет — на кожному кроці. Якщо не дотримуватися косметологічних порад, їй загрожує передчасне старіння. Крім щоденного зволоження кремами, один-два раз в тиждень потрібно наносити маску. Але як розібратися, яка маска підійде саме вам?

Компонент у маски може бути один або декілька. Але це не означає, що, наприклад, екстракт плаценти — це одна речовина, — говорить фахівець. — В такому складнику міститься цілий комплекс речовин. В той же час, якщо в складі вказаний такий компонент як колаген, це означає, що маска акцентується на такій проблемі як сухість і ставить за мету конкретно зволоження. Розбираючись, для чого який компонент підходить, можна підібрати маску, яка вам підходить більше всього

Які компоненти для якої шкіри

Екстракт плаценти

Це біологічний комплекс, що містить білкові чинники зростання, ферменти, незамінні амінокислоти, вітаміни і мікроелементи.

Ефект. Шкіра активно оновлюється, зміцнюється і зволожується, припиняються запальні процеси, сповільнюється зростання новоутворень, вибілюються пігментні плями, звужуються пори.

Кому підійде? Тим, у кого пігментована, суха, запалена і шкіра, що в`яне.

Гіалуронова кислота

Один з основних компонентів міжклітинної речовини, виконує роль біологічного мастила.

Ефект. Стимулює оновлення поверхневого шару шкіри (епідермісу), зволожує (за рахунок зменшення випаровування води з поверхні шкіри), шкіра стає м`якшою і ніжнішою.

Кому підійде? Всім, у кого суха шкіра.

Колаген

Це крупна білкова молекула, один з двох головних елементів шкірного каркасу.

Ефект. Відновлює пружність шкіри, розгладжує зморшки. Звичайно, що такого роду омолоджує ефект можна досягти тільки при тривалому застосуванні масок, що містять коллаген. Кому підійде? Тим, у кого шкіра втратила пружність.

Екстракт женьшеню

Містить ефірні масла, крохмаль, мінерали, вітаміни.

Ефект. Позитивно впливає на обмін білків, жирів і вуглеводів, сприяє відновленню клітин епідермісу, захищає шкіру від обезводнення, підсилює циркуляцію крові, володіє протизапальною і антимікробною властивостями. Кому підійде? Тим, у кого шкіра огрубнула і стала сухою, запалюється.

Екстракт морських водоростей

Містить мікроелементи, протеїни, амінокислоти і вітаміни. Ефект. Стимулює, укріплює, зволожує, відновлює і очищає шкіру, допомагає усунути дрібні зморшки.

Кому підійде? Тим у кого суха шкіра, що лущиться, із зморшками.

Екстракт червоної ікри

Містить протеїни, амінокислоти, мінерали і вітаміни.

Ефект. Надає могутню зміцнюючу і моделюючу дію, а також нормалізує гормональний фон шкіри.

Кому підійде? Тим, у кого шкіра старше 45 років.

Екстракт алое

Водна витримка амінокислот, вітамінів і мікроелементів.

Ефект. Добре загоює рани, стимулює обмін речовин у шкірі, звужує пори, підсушує

Кому підійде? Тим, у кого жирна або комбінована шкіра, тим, у кого шкіра заживає після вугрів або схильна до висипань.

Жир печінки акули

Містить вітаміни і сквалеон — натуральний компонент жирових клітин.

Ефект. Зволожує і живить шкіру.

Кому підійде? Тим, у кого суха "втомлена" шкіра.

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