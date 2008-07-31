Німецькі хірурги пересадили пацієнтові обидві руки

Команда німецьких хірургів провела першу в країні операцію з подвійної пересадки донорських рук 54-річному пацієнтові, повідомляє Telegraph. В операції, що продовжувалася більше 16 годин, брали участь п`ять груп лікарів загальною чисельністю 30 чоловік.

Пацієнт німецьких лікарів позбувся рук багато років тому, в результаті нещасного випадку на сільськогосподарських роботах. Донором рук стала 19-річна молода людина, загибла в автокатастрофі. Операція, підготовка до якої зайняла близько п`яти років, відбулася у п`ятницю в мюнхенській клініці Ісар.

Учасники багатогодинної операції були розділені на п`ять груп: по дві групи були зайняті одночасною пересадкою верхніх кінцівок, ще одна займалася вилученням судин донора, пересадка яких повинна забезпечити кровопостачання пересаджених кінцівок.

Як пояснив 65-річний хірург Едгар Бімер, який керував трансплантацією, хворого чекає тривалий курс відновної фізіотерапії. Зокрема, за прогнозом фахівця, відчути пальці рук він зможе приблизно через два роки.

Лікарі також не виключають можливості відторгнення трансплантатів. Додаткові проблеми створює велика різниця у віці між пацієнтом і донором: поки не відомо, як позначиться на психологічному стані хворого наявність рук 19-річного хлопця.

"Для того, щоб пережити подібне, потрібно володіти вкрай стійкою психікою, проте наш пацієнт зроблений з правильного тіста", - заявив доктор Бімер журналістам.

Перша в світі повністю успішна операція по пересадці руки була виконана французьким хірургом Жаном-Мішелем Дюбернаром в Луїсвілі, штат Кентуккі, в 1999 році. У подальші роки група Дюбернара здійснила близько 30 подібних операцій, зокрема декількох подвійних пересадок рук.

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