Новий препарат може зупинити хворобу Альцгеймера

Британські вчені розробили ліки, які можуть загальмувати розвиток хвороби Альцгеймера.

В ході випробувань препарату, що одержав назву Rember, в яких брало участь 321 людина, було відмічено зниження темпів прогресування захворювання на 81% в порівнянні з тими, хто ліки не приймав.

За словами фахівців з Абердинского університету, дія препарату націлена на накопичення в мозку особливих білків.

Експерти, що спеціалізуються на хворобі Альцгеймера, з оптимізмом відзиваються про результати випробувань, проте додають, що необхідно провести додаткові тести.

Професор Клод Вішик на міжнародній конференції, присвяченій цьому захворюванню, заявив, що препарат може поступити в продаж в 2012 році.

Поліпшення пам`яті

Пацієнтам, які страждають від легкої форми хвороби Альцгеймера, давали різні дозування препарату або плацебо. Найбільший ефект був відмічений при використанні дози 60 міліграм: за 50 тижнів різниця в розвитку хвороби склала сім пунктів за шкалою,що використовується для визначення тяжкості недуги.

Розробники ліків говорять, що серед тих випробовуваних, хто приймав препарат, за 19 місяців не було зафіксовано випадків істотного погіршення мозкової діяльності.

Одержані дослідниками дані також дозволяють припустити, що Rember може зробити позитивний вплив на області мозку, відповідальні за пам`ять.

На 2009 рік намічені масштабні випробування ліків, в ході яких планується з`ясувати, чи допомагає препарат запобігти хворобі Альцгеймера

news.bbc.co.uk