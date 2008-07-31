Алкоголь може викликати хронічний нежить

Данські вчені провели нове дослідження й з`ясували, що вживання алкоголю збільшує ризик виникнення постійного алергійного нежитю в жінок.

За словами вчених, хронічним нежитем або ринітом страждає від 10% до 40% населення. А тому що в останні десятиліття такий розлад став активно поширюватися в країнах, які розвиваються, то фахівці припустили, що споживання алкоголю може бути одним із факторів, які провокують його появу, адже алкоголь є спусковим механізмом аутоіммунних реакцій.

У ході дослідження вчені обстежили 5 тисяч 870 жінок у віці 20-29 років, які не страждали сезонним або цілорічним алергійним нежитем. Учасниць попросили описати свій спосіб життя, зокрема, споживання алкоголю.

Отримані дані були зафіксовані, а через сім років фахівці знову опитали цих жінок, і виявилося, що у 831 (14%) з них з`явився сезонний алергійний риніт, а в 523 (9%) - цілорічний алергійний нежить.

Виною всьому виявився алкоголь - чим більше спиртних напоїв уживали піддослідні, тим вищим був ризик появи хронічного нежитю. Приміром, жінки, які вживали щотижня по банці пива, що еквівалентно 12 грамам чистого спирту, на 78% збільшували ризик хронічного алергійного риніту.

"Ми також виявили, що якщо в одного або обох батьків астма, це підсилює ризик алергійного нежитю, що ще більше загострювалося в жінок, які випивають більше однієї банки пива або склянки вина в тиждень", - говорять учені.

РИА Новости