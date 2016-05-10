З початку АТО психологічну допомогу отримали близько 20 тисяч бійців

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України полковник Олег Грунтковський сьогодні на брифінгу в Києві.

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За його словами, у зоні проведення АТО психологічну допомогу у 2016 році надано 4076 військовослужбовцям, з початку АТО – 19 712 особам. Також Грунтковський додав, що для надання цільової психологічної допомоги військовослужбовцям укладено меморандуми про співпрацю з шістьма громадськими організаціями, відповідно до яких у військах працюють майже 400 психологів-волонтерів.