Затверджено вимоги до дитячого оздоровлення

Міністр України у справах сім`ї, молоді і спорту Юрій Павленко затвердив своїм наказом технічні вимоги до дитячих оздоровчих закладів – претендентів на участь у тендері на закупівлю послуг на оздоровлення дітей соціально вразливих категорій за державні кошти.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства.

Вимоги, які є обов`язковими для виконання у всіх областях України, були підготовлені фахівцями Міністерства після ряду міжвідомчих перевірок, вони засвідчили численні порушення в оздоровленні дітей. Перелік вимог до оздоровлення дітей є першим документом, який буде застосований до всієї України, – раніше вимоги виписувалися на місцевому рівні.

Міністр України у справах сім`ї, молоді і спорту Юрій Павленко вважає, що нормативи з оздоровлення дітей повинні бути однаковими по всій Україні, а представники місцевої влади повинні відповідати за їх дотримання. «Тільки в цьому випадку українські діти оздоровлюватимуться за найвищими стандартами. Незалежно від того, в якому регіоні дитина відпочиває – на Заході України, в Криму або на Сході», - відзначив Юрій Павленко.

«ForUm»