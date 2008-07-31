Київські діти потрапляють у ОХМАТДИТ з укусами гадюк

У міський Охмадит за останній час потрапило вже троє дітей з укусами гадюки. Одна із змій залишилася як трофей у головного дитячого токсиколога Бориса Шеймана. З цієї нагоди лікарня вперше за шість років отримає протизміїну вакцину. Щоправда, потерпілим нещодавно дітям вона ні до чого – укуси не дуже серйозні. Смертельних же випадків за останні десять років було не так багато, повідомляє 15 минут.

Тому екологи дивуються, де діти могли наткнутися на повзучих гадів, та ще й у місті. «Я готовий премію дати тому, хто принесе спійману у Києві гадюку – їх нема», - заявив директор Еколого-культурного центру Володимир Борейко.

За його словами, діти могли сплутати повзучих земноводних з вужем. При цьому Борейко не виключає, що ужалити могла і екзотична змійка, завезена контрабандою, – таких немало на Куренівському ринку.

Слова еколога спростовує кандидат біологічних наук Тетяна Котенко. Вона заявила, що у Києві можна зустріти гадюку, звичайну або лісову.