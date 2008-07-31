Рецепти Кремлівської дієти

Кремлівська дієта – мабуть, одна з найщадніших дієт, оскільки веде до заповітного результату, не виснажуючи людину щоденним голодуванням і відмовами від вітамінних і мінеральних продуктів, які так необхідні організму. Нагадаємо також і про те, що позбавлення себе багатьох продуктів, може в результаті привести не тільки до виснаження організму, але і вплинути на самопочуття: з`явиться запаморочення, нудота, слабкість, а також психологічний спад і навіть депресія!

Ми пропонуємо вам ознайомитися з рецептами Кремлівської дієти, які не тільки ефективні як дієтичні продукти, але корисні і смачні.

1 страва: «Яловичі відбивні зі сметаною»

500 г м`яса яловичини

150 г грибів (шампіньйонів)

1 зубчик часнику

100 г сметани

3 ст. л. олії

зелень петрушки

чорний перець

сіль на смак

Спосіб приготування: яловичину порізати на невеликі шматки, відбити, посолити і поперчити. Потім відкласти м`ясо на декілька хвилин.

Шампіньйони промити, порізати на шматочки, викласти на підігріту сковороду, тушкувати близько 5-10 хвилин. Далі приправити чорним перцем і сіллю, подрібненою зеленню петрушки і потертим на тертці часником. Зняти з вогню і поставити в тепле місце, закривши кришкою.

М`ясо просмажити з обох боків на олії.

Перед подачею на стіл в соус додати сметану.

2 страва: «Короп під соусом у червоному вині»

1 кг свіжого коропа

1,5 ст. л. олії

2 цибулини

0,5 ст. л. борошна

100 мл вина сухого червоного

2 зубчики часнику

сіль

лавровий лист

зелень петрушки

перець на смак

Спосіб приготування: короп ретельно промити, випатрати, очистити, порізати на невеликі порції, посолити і поставити на 25-30 хвилин в прохолодне місце.

Цибулю дрібно порізати, просмажити на сковорідці з олією. Опісля додати в лук борошно і ретельно перемішуючи просмажити ще хвилин 5. Потім посипати подрібненою зеленню петрушки, меленим перцем, лавровим листком, сіллю і часником. Розбавити сухе червоне вино 1-2 склянками води залити цим пережарку. Окремо посмажити рибу з двох боків на олії.

3 страва: «Сирний салат»

300 г сира плавленого

3 зубчики часнику

3 яйця

70 г майонезу

зелень кропу або петрушки

сіль на смак

Спосіб приготування: сир натерти на тертці, яйця відварити і дрібно порізати, часник потерти на тертці. Салат перемішати, додати майонез, прикрасити зеленню і шматочками яйця.

4 страва: «Курка з грибами і сиром»

400 г курки

300 г шампіньйонів

50 г твердого сиру

15 г вершкового масла

Спосіб приготування: курку (бажано філе білого м`яса) промити, розділити на порційні шматки, посолити, викласти на змащене маслом деко. Зверху посипати дрібно порізаними шампіньйонами. Пекти в духовці. За 5 хвилин до повної готовності посипати натертим на терці сиром.

5 страва: «Кальмари в майонезі». 500 г кальмарів

200 г майонезу

100 г зеленого горошка

100 г моркви

100 г ріпчастої цибулі

1 лимон

Спосіб приготування: тушки кальмарів розморозити, видалити з них шкірку і нутрощі. Промити в проточній воді і покласти в киплячу підсолену воду на 3-5 хвилин. По готовності кальмар злегка охолодити, порізати скибочками впоперек волокон. Викласти в салатницю, залити майонезом. На стіл подавати із зеленим горошком, морквою, ріпчастою цибулею і соком лимона.

Худніть на здоров`я!