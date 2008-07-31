Рецепти Кремлівської дієти
Одна з найщадніших
Кремлівська дієта – мабуть, одна з найщадніших дієт, оскільки веде до заповітного результату, не виснажуючи людину щоденним голодуванням і відмовами від вітамінних і мінеральних продуктів, які так необхідні організму. Нагадаємо також і про те, що позбавлення себе багатьох продуктів, може в результаті привести не тільки до виснаження організму, але і вплинути на самопочуття: з`явиться запаморочення, нудота, слабкість, а також психологічний спад і навіть депресія!
Ми пропонуємо вам ознайомитися з рецептами Кремлівської дієти, які не тільки ефективні як дієтичні продукти, але корисні і смачні.
1 страва: «Яловичі відбивні зі сметаною»
500 г м`яса яловичини
150 г грибів (шампіньйонів)
1 зубчик часнику
100 г сметани
3 ст. л. олії
зелень петрушки
чорний перець
сіль на смак
Спосіб приготування: яловичину порізати на невеликі шматки, відбити, посолити і поперчити. Потім відкласти м`ясо на декілька хвилин.
Шампіньйони промити, порізати на шматочки, викласти на підігріту сковороду, тушкувати близько 5-10 хвилин. Далі приправити чорним перцем і сіллю, подрібненою зеленню петрушки і потертим на тертці часником. Зняти з вогню і поставити в тепле місце, закривши кришкою.
М`ясо просмажити з обох боків на олії.
Перед подачею на стіл в соус додати сметану.
2 страва: «Короп під соусом у червоному вині»
1 кг свіжого коропа
1,5 ст. л. олії
2 цибулини
0,5 ст. л. борошна
100 мл вина сухого червоного
2 зубчики часнику
сіль
лавровий лист
зелень петрушки
перець на смак
Спосіб приготування: короп ретельно промити, випатрати, очистити, порізати на невеликі порції, посолити і поставити на 25-30 хвилин в прохолодне місце.
Цибулю дрібно порізати, просмажити на сковорідці з олією. Опісля додати в лук борошно і ретельно перемішуючи просмажити ще хвилин 5. Потім посипати подрібненою зеленню петрушки, меленим перцем, лавровим листком, сіллю і часником. Розбавити сухе червоне вино 1-2 склянками води залити цим пережарку. Окремо посмажити рибу з двох боків на олії.
3 страва: «Сирний салат»
300 г сира плавленого
3 зубчики часнику
3 яйця
70 г майонезу
зелень кропу або петрушки
сіль на смак
Спосіб приготування: сир натерти на тертці, яйця відварити і дрібно порізати, часник потерти на тертці. Салат перемішати, додати майонез, прикрасити зеленню і шматочками яйця.
4 страва: «Курка з грибами і сиром»
400 г курки
300 г шампіньйонів
50 г твердого сиру
15 г вершкового масла
Спосіб приготування: курку (бажано філе білого м`яса) промити, розділити на порційні шматки, посолити, викласти на змащене маслом деко. Зверху посипати дрібно порізаними шампіньйонами. Пекти в духовці. За 5 хвилин до повної готовності посипати натертим на терці сиром.
5 страва: «Кальмари в майонезі». 500 г кальмарів
200 г майонезу
100 г зеленого горошка
100 г моркви
100 г ріпчастої цибулі
1 лимон
Спосіб приготування: тушки кальмарів розморозити, видалити з них шкірку і нутрощі. Промити в проточній воді і покласти в киплячу підсолену воду на 3-5 хвилин. По готовності кальмар злегка охолодити, порізати скибочками впоперек волокон. Викласти в салатницю, залити майонезом. На стіл подавати із зеленим горошком, морквою, ріпчастою цибулею і соком лимона.
Худніть на здоров`я!