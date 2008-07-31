ООН: кількість хворих на СНІД у світі сягає 33 млн. осіб

Кіькість хворих на СНІД у світі сягає 33 млн. осіб. Такі цифри містяться в поширеному напередодні доповіді Об`єднаної програми ООН по ВІЛ/СНІДу /ЮНЕЙДС/.

У документі наголошується, що зусилля по боротьбі з розповсюдженням захворювання дали позитивні результати. Зокрема, кількість носіїв вірусу в 2007 році склало 2,7 млн. осіб проти 3 млн. в 2001 році. Рівень смертності серед хворих на СНІД знизився на 200 тисяч за останні два роки.

Разом з тим в доповіді ООН наголошується, що СНІД, як і раніше, є головною причиною смертності в Африці, де проживають 67 % хворих на ВІЛ-інфекцію - серед них три чверті це молодь. СНІД зробив сиротами бпонад десять мільйонів дітей на Африканському континенті.

На країни Західної Європи і Північної Америки доводиться 2 млн. ВІЛ-інфікованих, зокрема 1,2 млн. тільки в США. Дослідники відзначають зростання нових випадків захворювання в таких країнах, як Австралія, Великобританія, В`єтнам, Німеччина, Індонезія, Китай, Кенія, а також Росії та Україні.

Тим часом відносно вагітних жінок з діагнозом ВІЛ спостерігаються позитивні зміни.

За оцінками ЮНЕЙДС, в 2007 році в цілому в світі на різні програми щодо протидії СНІДу було виділено не менше 10 млрд доларів. "Проте перемоги в боротьбі за людське життя не повинні заспокоювати нас", - підкреслює виконавчий директор ООНівської програми Пітер Піот. Він вже вкотре вказав на необхідність проявити "політичну волю" і створити "інноваційні, довгострокові механізми" у боротьбі з небезпечним захворюванням. За його словами, кошти, що виділяють на протидію розповсюдженню вірусу повинні збільшитися у найближчі десятиліття, враховуючи зусилля лікарів по наданню допомоги більшому числу інфікованих.